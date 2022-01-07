Введена в эксплуатацию первая часть Зангезурского коридора (ВИДЕО)

7 янв. 17:07

Участок железной дороги Горадиз-Агбенд сдан в эксплуатацию, об этом сообщает AzTV.

Протяженность данного участка, расположенного в Джебраильском районе, - 23 км. По нему уже курсируют грузовые поезда, которые в том числе перевозят материалы для дальнейшего строительства этой железнодорожной линии.

Напомним, протяженность железной дороги Горадиз-Агбенд составляет 110 км. Вся территория, где ведется ее строительство, разминирована, уже построена земляная насыпь, возведены мосты.

В данный момент поезда ходят по участку железной дороги, начинающейся от Горадиза, в направлении Зангилана. Идет также и строительство станций - в частности, Марджанлы и Махмудлу.