Жители Москвы знакомятся с красотами Карачаево-Черкесии

На Гоголевском бульваре в Москве сегодня открылась фотовыставка, призванная познакомить жителей столицы с колоритом, достопримечательностями и туристическими объектами Карачаево-Черкесии (КЧР), - сообщили в постпредстве республики в Москве.

"Проект "Добро пожаловать: Карачаево-Черкесия" реализуется Постоянным представительством КЧР в Москве – он знакомит жителей и гостей столицы с уникальными природными данными региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха", - рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Колоритные и интересные фотографии расскажут о достопримечательностях республики, ее известных курортах, в том числе популярном с советских времен Домбае и построенном с нуля по современным стандартам Архызе. Также в экспозиции выставки фотографии уникальных памятников архитектуры X века - возведенный в горах Шоанинский храм, специальная астрофизическая обсерватория РАН, вершины и склоны, водопады и озера.

"В экспозицию вошли 32 фотографии, а декабрь для проведения выставки выбран неслучайно: именно сейчас на горнолыжных курортах Карачаево-Черкесии стартует новый сезон, и посетители выставки, вдохновленные красотами региона, успеют уже в этом сезоне посетить гостеприимную Карачаево-Черкесию", - отметили в постпредстве республики.