Вестник Кавказа

Кадры для космоса будут готовить Минцифры КЧР и МГУ

Кадры для космоса будут готовить Минцифры КЧР и МГУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесии и факультет космических исследований МГУ заключили соглашение о совместной подготовке кадров для космической отрасли РФ.

Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесии (КЧР) и Московский государственный университет (МГУ) будут сотрудничать в подготовке кадров для космической отрасли, говорится в соглашении о сотрудничестве, подписанном сегодня, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Среди ключевых треков будущего взаимодействия: подготовка студентов по целевым программам, организация практик и стажировок для студентов; проведение научных конференций и исследований в сфере космонавтики"

- Минцифры КЧР

Документ не только регламентирует совместные мероприятия, но и позволяет региону успешно интегрироваться в передовые научные и образовательные процессы, открывая перед ним новые горизонты: это подготовка профессиональных кадров, а значит – привлечение в активно развивающуюся отрасль молодежи, а также работа с новыми исследовательскими проектами, заявил на церемонии глава Минцифры КЧР Валерий Медовой, передает ТАСС.

Совместная инициатива с ведущим вузом России – это укрепление научно-технического потенциала КЧР и шаг к реализации новых прорывных идей, добавил министр. 

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