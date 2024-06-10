Власти КЧР создадут молодежные центры во всех муниципалитетах

В скором времени молодежные центры заработают во всех муниципалитетах Карачаево-Черкесии – практика показала, что такие центры привлекают молодежь больше, чем улица, к тому же, они помогают молодым людям в творчестве.

В каждом муниципалитете Карачаево-Черкесии (КЧР) необходимо построить центры для молодежи, где она сможет заниматься любимым делом, совершенствуя свои навыки в учебе и творчестве – такое поручение дал глава региона Рашид Темрезов, сообщает пресс-служба главы республики.

"Обращаюсь к главам городов и районов. В 2022 году в городе Черкесске построили Центр молодежного инновационного творчества. Такие центры должны быть построены в каждом муниципалитете. Пусть не столь крупные, но построены"

- Рашид Темрезов

Напомнив о том, что 2024 год объявлен в республике Годом молодежи, глава региона обещал муниципальным властям поддержку их предложениям по этому вопросу, передает "Интерфакс".

Уже второй год работающий столичный центр привлекает все больше молодых жителей Черкесска своими проектами, в которых парни и девушки могут проявить свои творческие и научные стремления, а также выбрать дело по душе - то, чем они готовы и хотят заниматься по окончании школы.