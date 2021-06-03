"Курорты Северного Кавказа" договорились о сотрудничестве с банком "Открытие"

"Курорты Северного Кавказа" и банк "Открытие" договорились в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о сотрудничестве в части развития инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Курорты Северного Кавказа".

Соглашение подписали генеральный директор КСК Хасан Тимижев и старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

Основным блоком сотрудничества станет реализация инвестиционных проектов на Северном Кавказе. "Открытие" также окажет содействие КСК в организации публичных заимствований и будет выступать консультантом в вопросах государственно-частного партнерства, в том числе концессий.