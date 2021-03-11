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Академик РАН: коронавирус ведет к депрессии и ОКР

Академик РАН: коронавирус ведет к депрессии и ОКР

Академик, вице-президент РАН, председатель Научного совета РАН "Науки о жизни" Владимир Чехонин сообщил о том, что пациенты, перенесшие коронавирус нового типа, чаще всего жалуются на тревожность, бессонницу и депрессию.

Он отметил, что коронавирус ведет не только к поражениям легких, но и к неврологическим и психологическим нарушениям.

"Чаще всего пациенты при этом жалуются на тревожность, на бессонницу, депрессивные симптомы, симптомы посттравматического расстройства стрессового, обсессивно-компульсивные расстройства и так далее", - сказал он в рамках пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", передает РИА Новости.

Как рассказал эксперт, по мнению некоторых исследователей, причина таких нарушений кроется в системном тромбоваскулите, воспалительных реакциях головного мозга аутоиммунного характера, однако есть и противоположные данные.

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