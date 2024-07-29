В СКФУ заработает молодежное конструкторское бюро

Крупнейший вуз Северного Кавказа создаст студенческое конструкторское бюро, которое будет заниматься "взрослыми" проблемами, в том числе работой над важными проектами по инновационным технологиям для экономики страны.

Северо-кавказский федеральный университет (СКФУ) в Ставрополе стал единственным вузом Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), который получил поддержку Минобрнауки России в создании на своей базе студенческого конструкторского бюро, сообщили в пресс-службе вуза.

"В университете уже есть проектно-конструкторское бюро для преподавателей, научных сотрудников, ученых. Теперь здесь заработает студенческое проектно-конструкторское бюро - лаборатория, где ребята смогут создавать свои проекты и испытывать их"

- пресс-служба СКФУ

Площадка уровняет молодых исследователей с маститыми учеными - Минобрнауки России уже выделило на ее работу необходимые средства, и уже есть первые результаты – свои заявки на изыскания подали 178 вузов из 81 субъекта страны, передает ТАСС.

Уже определились 15 победителей, готовых работать над созданием инновационных технологий для реального сектора экономики, новая локация поможет в развитии инженерного образования на Северном Кавказе, - поделился ректор вуза Дмитрий Беспалов.

Все студенческие КБ намерены работать над новыми решениями, используя в этом передовые методы математического и физического моделирования, добавили в пресс-службе вуза.