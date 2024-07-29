Вестник Кавказа

В СКФУ заработает молодежное конструкторское бюро

В СКФУ заработает молодежное конструкторское бюро
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейший вуз Северного Кавказа создаст студенческое конструкторское бюро, которое будет заниматься "взрослыми" проблемами, в том числе работой над важными проектами по инновационным технологиям для экономики страны.

Северо-кавказский федеральный университет (СКФУ) в Ставрополе стал единственным вузом Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), который получил поддержку Минобрнауки России в создании на своей базе студенческого конструкторского бюро, сообщили в пресс-службе вуза.

"В университете уже есть проектно-конструкторское бюро для преподавателей, научных сотрудников, ученых. Теперь здесь заработает студенческое проектно-конструкторское бюро - лаборатория, где ребята смогут создавать свои проекты и испытывать их"

- пресс-служба СКФУ

Площадка уровняет молодых исследователей с маститыми учеными - Минобрнауки России уже выделило на ее работу необходимые средства, и уже есть первые результаты – свои заявки на изыскания подали 178 вузов из 81 субъекта страны, передает ТАСС.

Уже определились 15 победителей, готовых работать над созданием инновационных технологий для реального сектора экономики, новая локация поможет в развитии инженерного образования на Северном Кавказе, - поделился ректор вуза Дмитрий Беспалов.

Все студенческие КБ намерены работать над новыми решениями, используя в этом передовые методы математического и физического моделирования, добавили в пресс-службе вуза.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1305 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кадры для космоса будут готовить Минцифры КЧР и МГУ

Кадры для космоса будут готовить Минцифры КЧР и МГУ

Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Новая российская вакцина от аллергии будет доступна уже скоро

Новая российская вакцина от аллергии будет доступна уже скоро

70-летие академика Мамеда Алиева отметили в Москве

70-летие академика Мамеда Алиева отметили в Москве

Выдающийся российский онколог Мамед Багир Алиев награжден орденом &quot;Шараф&quot;

Выдающийся российский онколог Мамед Багир Алиев награжден орденом "Шараф"

В Крыму придумали полезный шоколад с водорослями

В Крыму придумали полезный шоколад с водорослями

В Москве отметили столетие Нафи Джусойты

В Москве отметили столетие Нафи Джусойты

Научный штаб по очистке берега от мазута заработал в Анапе

Научный штаб по очистке берега от мазута заработал в Анапе

Уникальное &quot;молочное&quot; моющее средство разработали в Ставрополе

Уникальное "молочное" моющее средство разработали в Ставрополе

Земля переживает солнечную магнитную бурю

Земля переживает солнечную магнитную бурю

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы