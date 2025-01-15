Есть ли границы у космоса и дружбы народов?

Мария Фролова

Освоение космоса – давняя мечта человечества. И воплотить ее нам под силу только тогда, когда мы оставляем в стороне все споры и противоречия и объединяемся перед лицом вызова, который бросает нам черная бездна. Прекрасной иллюстрацией этого служат "Миссия мира" первого космонавта Юрия Гагарина и российско-американская программа "Союз – Аполлон".

Космос – пространство безграничное. И было бы прекрасно, хоть и несколько утопично, представить именно космос как идеальное место для налаживания отношений между странами на Земле. Смотря на звезды, мы заглядываем в прошлое на миллиарды лет назад, вспоминаем великие подвиги покорителей космоса и смотрим в будущее, где космос – совершенный ориентир Мира.

День космонавтики и День первого полета человека в космос

Весь мир отмечает праздник 12 апреля, когда человек – советский космонавт Юрий Гагарин – впервые отправился в космос. В России и СНГ он называется День космонавтики, в других странах – Международный день полета человека в космос.

Какова история праздника? Через год после полета Гагарина Герман Титов выдвинул инициативу об установлении 12 апреля Днем космонавтики, что было закреплено указом Верховного Совета СССР от 9 апреля 1962 года. В 1968 году Международная авиационная федерация объявила 12 апреля Всемирным днем авиации и космонавтики. Позже западные страны начали проводить памятные мероприятия, особенно в юбилейные даты, начиная с 20-летия полета Гагарина. В 2011 году, к его 50-летней годовщине, Генассамблея ООН провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.

© Фото: Фото Б. Ярославцев. 1967 год. Главархив Москвы

В США и других западных странах этот день сегодня известен как Yuri’s Night (Юрьева ночь). Праздник был придуман 20 лет назад астробиологом NASA Лореттой Идальго Уайтсайдз и ее супругом Джорджем, руководителем Virgin Galactic. У него сразу не было никаких рамок: он может проводиться в самых разных форматах, от лекций и кинопоказов до вечеринок. С 2020 года Yuri's Night отмечается и в России.

"Миссия мира" Юрия Гагарина

После исторической миссии 1961 года в новых космических полетах Гагарину было отказано: руководство страны боялось лишиться живого символа СССР. Теперь ему предстояла не менее важная задача налаживания дипломатических связей.

"Миссия мира" представляла собой двухлетнее турне по зарубежным странам, во время которого Гагарин выступал за сохранение мира и планеты. Первый космонавт посетил около 30 стран, включая страны Европы, Бразилию, Кубу, Исландию, Индию, Афганистан, Либерию, США, Японию... Из поездок он привез множество памятных подарков и наград, в том числе метровую статуэтку литейщика от пражского завода (до увлечения авиацией он был литейщиком) и Золотую звезду Героя Социалистического Труда Чехословакии, вышитый портрет Карла Маркса из Китая и символические ключи от Каира и Александрии из Египта. В поездке Гагарин встретился со многими выдающимися личностями, в том числе королевой Елизаветой II.

© Фото: Гагарин во время визита в Сан-Паулу, Бразилия. Август 1961 г. Фото В. Соболева. Mos.ru

Визит в Англию был особенно ярким. Юрий Гагарин, простой советский парень, литейщик по первому образованию, был приглашен на Туманный Альбион профсоюзом литейщиков Манчестера. Этот визит обернулся настоящей дипломатической головоломкой. Правительство, стремясь приглушить политический резонанс события, поначалу не планировало никаких официальных встреч. Однако харизма советского космонавта и общественный интерес оказались сильнее протокола: премьер-министр Макмиллан лично организовал прием, а Елизавета II пригласила Гагарина на ланч. Во время приема королева усадила Гагарина рядом с собой. Более того, в нарушение протокола она сфотографировалась с ним, объяснив это тем, что ей выпала честь запечатлеться с "небесным человеком". Встреча оказала самое благотворное влияние на отношения между СССР и Великобританией. Зарубежная пресса не скупилась на похвалы, называя Гагарина "самым успешным дипломатом".

Важно отметить, что в те годы мир, затянутый в клубок противоречий, как никогда прежде жаждал глотка свежего воздуха, которым и стала "Миссия мира" Юрия Гагарина. Эпоха Холодной войны, сгущающиеся тени Берлинского кризиса, достигшего апогея спустя считанные месяцы… Не успели затянуться раны самой кровопролитной войны в истории, как человечество вновь балансировало на краю пропасти глобального конфликта, а традиционная дипломатия, казалось, пробуксовывала. Симптоматично, что вскоре после триумфального полета Гагарина была принята Венская конвенция о дипломатических сношениях. Эти события, возможно, и не связаны напрямую, но очевидно, что параллельно с официальными каналами начала прокладывать себе путь "народная дипломатия", а затем и "дипломатия знаменитостей", цель которой – укрепить доверие между народами и ослабить напряженность в мире.

Сложно измерить вклад международного служения первого космонавта, особенно учитывая отсутствие у него четких дипломатических задач. Однако сам факт, что его появление вызывало неподдельную симпатию даже в странах, оппонирующих СССР, говорит о многом. Простодушная англичанка, одарившая Гагарина поцелуем, или девочка с букетом у советского посольства – вряд ли они в тот момент размышляли о политических доктринах. Ими двигало искреннее восхищение "простым смоленским парнем", совершившим подвиг во имя всего человечества. Гагарин был фигурой, свободной от политики. Вероятно, в этом и заключается его главная заслуга как "народного дипломата". Главным дипломатическим оружием Гагарина были обезоруживающая улыбка и неподдельная харизма, сила, заключенная в простоте и искренности.

Совместная космическая программа СССР И США

Как и любое другое состязание эпохи "Холодной войны", проект ЭПАС, или "Экспериментальный полет "Аполлон" – "Союз", был глубоко политизирован. Прежде всего, он давал возможность лидерам обеих стран продемонстрировать достижения в освоении космоса. Кроме того, на фоне назревавшей разрядки необходим был объединяющий символ, которым и стал совместный советско-американский полет, запланированный на 1975 год.

Общественное мнение было подготовлено к сотрудничеству книгой "Брошенный" Мартина Кейдина (1964), изданной в СССР под названием "В плену у орбиты" (1967). В ней советский корабль "Восток" оказывает помощь американскому астронавту. Герман Титов использовал книгу как аргумент в пользу мирного сотрудничества в космосе, указывая, что в критической ситуации не имеет значения, кто и кому помогает.

Интересно, что стыковочные агрегаты АПАС, разработанные специально для миссии "Союз – Аполлон", не только сыграли ключевую роль в исторической стыковке "Союза" и "Аполлона", но и легли в основу международного стандарта. Усовершенствованные версии обеспечивали стыковку шаттлов с российской станцией "Мир" в 1990-х годах, новые модификации применяются для соединения кораблей на МКС. Примечательно, что аналогичная система используется и на новейшем Crew Dragon, созданном компанией Илона Маска. В 2010 году участники проекта МКС пришли к соглашению о признании АПАС международным стандартом. На его основе сейчас разрабатываются стыковочные узлы для китайских и будущих индийских кораблей. Похоже, уже не за горами время, о котором мечтали советские и американские инженеры: все космические корабли разных стран будут оборудованы унифицированными системами стыковки, что позволит одной стране прийти на помощь и спасти космонавтов другой в экстренной ситуации.

Но вернемся к программе "Союз – Аполлон". Американский "Аполлон" и советский "Союз" стартовали 15 июля 1975 года, а 17 июля, впервые в истории космонавтики, в 19:09 по Москве, произошло соединение космических аппаратов, разработанных в разных странах.

© Фото: NASA

Первым на борт "Союза" перешел командир американской команды Томас Стаффорд, после чего состоялось историческое рукопожатие с Алексеем Леоновым – оно произошло на орбите над Эльбой, символизируя встречу советских и американских войск, разгромивших нацизм. Затем Стаффорд и Дональд Слейтон перешли на советский корабль.

Программа была насыщенной. В день стыковки и первого визита экипажа "Аполлона" на "Союз" состоялся обмен флагами, подписание совместного документа о полете, передача американцам флага ООН, как символа мира, и товарищеский ужин. В ходе полета космонавты и астронавты провели несколько экспериментов.

К сожалению, начиная с 1975 года взаимоотношения между двумя государствами начали портиться. Американские специалисты сконцентрировали усилия на программе Space Shuttle, а советские – на продолжительных миссиях на орбитальных станциях. Лишь в 1992 году возобновились переговоры между космическими агентствами России и США. Первым шагом стало участие российских космонавтов в полетах на шаттлах, а американских астронавтов – на кораблях "Союз". Впоследствии началось сотрудничество на станции "Мир", а также разработка планов по созданию совместной МКС.

"25 лет назад я, конечно же, мечтал о том времени, когда космонавты и астронавты будут работать вместе. К счастью, мы теперь убедились, что наши усилия не были напрасными. Совместная работа по созданию Международной космической станции — блестящее тому подтверждение. Теперь я могу смелее строить прогнозы: убежден, что весь ХХI век мы будем вместе, и это очень верно, потому что только вместе нужно осваивать космос. Я счастлив, что за эти годы у меня появилось очень много друзей в России, но первыми среди них всегда были и будут Алексей и Валерий — ведь нас соединил полет, а что может быть надежнее и прекраснее, чем дружба, рожденная в космосе?!"

– астронавт Томас Стаффорд (2000 год)

"По-разному складывались отношения между нашими странами за минувшие четверть века. Были и охлаждения в отношениях, но ни разу — подчеркиваю, ни разу — ни один из участников программы "Союз-Аполлон" не сказал ни единого недоброго слова о другой стороне. Более того, мы постоянно поддерживали самые теплые отношения, встречались и в Америке, и у нас, старались, чтобы традиции, рожденные в годы осуществления проекта "Союз-Аполлон", сохранялись и развивались"

– космонавт Алексей Леонов (2000 год)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Космос и дружба без границ

День 12 апреля – это общий международный праздник, который символизирует человеческую решимость и храбрость, обретающую только большую силу благодаря поддержке единомышленников. "Миссия мира" Гагарина продемонстрировала, что большой человеческий подвиг не может остаться без признания людей, в какой бы стране они ни жили. Совместная программа "Аполлона" и "Союза" – яркий пример достижения, ставшего возможным благодаря простому человеческому общению и общей миссии.

Небо не имеет границ, Солнце, Луна и Полярная звезда – одни на всех жителей Земли. Спасибо покорителям космоса, которые подтверждали и продолжают доказывать, что космос и дружба народов и людей границ не имеют.