Пашинян обвинил Саргсяна в мятеже Генштаба

Заявление Генерального штаба ВС Армении с требованием об отставке премьер-министра Никола Пашиняна стало результатом влияния одного из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, экс-президента Сержа Саргсяна. Об этом глава правительства сообщил сегодня вечером во время митинга на площади Республики в Ереване.

"Я хочу прямо заявить, что заявление Генштаба является результатом влияния бывших властей и, в частности, Сержа Саргсяна",- приводит слова Пашиняна ТАСС.

Политик пояснил, что Саргсян и другие бывшие представители власти пытаются уговорить армию пойти против законного руководства страны, избранного народом.

"1 марта 2008 года власти подняли армию против народа и как результат 10 граждан Армении были убиты. Те же люди сегодня пытаются поднять армию против народа и избранного этим народом премьера", - уточнил он.

"Своим заявлением начальник Генштаба [Оник Гаспарян] нарушил закон и должен уйти в отставку", - сказал глава правительства.

Премьер подчеркнул, что отставка Гаспаряна "неизбежна", так как невозможна ситуация, при которой глава Генштаба делает какие-либо заявления под давлением экс-властей. При этом, повторил ранее озвученное требование Пашинян, все остальные военные, подписавшие документ, должны остаться, никакой "вендетты" в рядах ВС власти устраивать не будут.