Пассажирские поезда начнут ходить в Грузии с 15 июня

С 15 июня в Грузии может возобновиться пассажирское железнодорожное сообщение.

Об этом рассказал начальник медицинской службы "Грузинской железной дороги" Ника Качарава. Компания готова соблюдать все рекомендации Минздрава Грузии.

"В частности, при посадке в вагоны пассажиры будут проходить термоскрининг, а также им придется пройти через дезбарьер и обработать руки дезинфицирующим раствором. Важно, чтобы пассажиры заранее знали, что им нужно поддерживать социальную дистанцию. Пассажиры не будут допущены без масок и не смогут снять маску во время поездки", - пояснил он, пишет Sputnik Грузия.

В поездах будут работать системы вентиляции. "Системы вентиляции и кондиционирования были проверены, и соответствующие службы пришли к выводу, что система получает воздух снаружи. Этот воздух фильтруется ультрафиолетовыми лучами, уничтожая все микробы и бактерии. Поэтому наши поезда будут абсолютно безопасны", - отметил Качарава.

Стоимость билетов останется прежней, подчеркнул он.

Пассажирские поезда перестали ходить по Грузинской железной дороге 31 марта из-за пандемии.