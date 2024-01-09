Грузия завезет вакцины от коронавируса в случае необходимости

Грузия готова закупить лекарства для лечения коронавируса, если в них будет необходимость. Сейчас в республике нет препаратов, которые применяются при лечении COVID.

Власти Грузии закупят вакцины и препараты от коронавируса в случае большого спроса на них. Об этом рассказал глава министерства здравоохранения республики Зураб Азарашвили.

Врачи отмечают, что сейчас увеличивается рост пациентов с респираторными заболеваниями. Это связано с сезонными вирусами, гриппом и коронавирусом.

Министр сообщил, что у завезенных ранее препаратов уже истек срок годности. В частности, были утилизированы "ремдесивир" и "паксловид". Азарашвили отметил, что "паксловид" был закуплен с большим запасом, хотя он был менее популярен у граждан.

"Если будет нужно, мы приобретем и этот препарат, и другие тоже"

- Зураб Азарашвили

Глава Минздрава подчеркнул, что республика завезет все необходимые препараты, которые будут рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.