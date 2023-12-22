В Грузии закончилась вакцина от коронавируса

Коронавирус в Грузии остается в тройке лидеров по заболеваемости у населения, но привиться от COVID сейчас не получится. В республике израсходовали все вакцины и утилизировали остатки с истекшим сроком годности.

Грузия израсходовала все вакцины от коронавируса. Сейчас в республике невозможно сделать прививку от COVID, так как лекарство закончилось, либо было списано из-за окончания срока годности. Об этом сообщают на горячей линии Национального центра контроля заболеваний.

Сейчас официальная статистика по заболеваемости не ведется, но врачи отмечают, что COVID находится в топе по числу заражений наравне с гриппом и респираторно-синцитиальным вирусом.

Также неизвестно планирует ли республика снова закупать вакцины и когда это произойдет.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано почти 2 млн случаев заражения вирусом, более 17 тыс человек погибли.

Эпидемиологи сообщают, что этой зимой на территории страны больше всего распространен "Омикрон" – наиболее легкая форма заболевания. Но он также опасен для людей со слабым иммунитетом, с хроническими заболеваниями, для граждан пожилого возраста и беременных.