Вестник Кавказа

Коронавирус не ушел: ВОЗ призывает носить маски и вакцинироваться

Коронавирус не ушел: ВОЗ призывает носить маски и вакцинироваться
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Статистика по коронавирусу ухудшилась в последние несколько недель. Всплеск заболеваемости ожидается после праздников. В ВОЗ рассказали, что нужно сделать, чтобы не заболеть Covid-19.

Коронавирус продолжает распространяться в мире, и негативная тенденция только ухудшится после окончания новогодних и рождественских каникул, предупредил глава ВОЗ.

"Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников"

– Тедрос Адханом Гебрейесус

Руководитель международной организации призвал при появлении подозрительных симптомов проверить с помощью теста, не заболели ли вы ковидом. Если состояние ухудшается, обязательно нужна помощь врача.

Чтобы не заразиться, Гебрейесус рекомендует соблюдать простые меры профилактики:

  • носить маски;
  • почаще проветривать помещения;
  • соблюдать социальную дистанцию;
  • сделать прививку себе и близким, причем не только от ковида, но и от гриппа.
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
2020 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы