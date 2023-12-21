Коронавирус не ушел: ВОЗ призывает носить маски и вакцинироваться

Статистика по коронавирусу ухудшилась в последние несколько недель. Всплеск заболеваемости ожидается после праздников. В ВОЗ рассказали, что нужно сделать, чтобы не заболеть Covid-19.

Коронавирус продолжает распространяться в мире, и негативная тенденция только ухудшится после окончания новогодних и рождественских каникул, предупредил глава ВОЗ.

"Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников"

– Тедрос Адханом Гебрейесус

Руководитель международной организации призвал при появлении подозрительных симптомов проверить с помощью теста, не заболели ли вы ковидом. Если состояние ухудшается, обязательно нужна помощь врача.

Чтобы не заразиться, Гебрейесус рекомендует соблюдать простые меры профилактики:

носить маски;

почаще проветривать помещения;

соблюдать социальную дистанцию;

сделать прививку себе и близким, причем не только от ковида, но и от гриппа.