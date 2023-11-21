Плюс 52% за месяц - коронавирус в мире и в России пошел в рост

ВОЗ сообщает о росте заболеваемости коронавирусом за месяц на 52%. Лидером антирейтинга стала Россия, где выявили больше всего заболевших.

С 20 ноября по 17 декабря в мире выявлено почти 855 тыс случаев коронавируса, это на 52% больше, чем месяцем ранее, информирует ВОЗ.

Больше всего заболевших зарегистрировано в России - 279 тыс человек. В тройку самых болеющих ковидом стран вошли также Сингапур и Италия. Эксперты ВОЗ отмечают, что сейчас заболеваемость в регионах мира растет неравномерно, активнее всего в Юго-Восточной Азии - на 388%.

При этом, несмотря на рост заболеваемости, смертность от коронавируса сократилась - на 8% по миру, 3 тыс пациентов умерли за месяц. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - свыше 500, Швеции - 400, России - 376.