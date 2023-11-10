В России может вернуться масочный режим

Российских школьников не будут отправлять на дистант, не смотря на рост распространения ковида. Однако может быть снова актуализирован масочный режим.

Во многих российских регионах набирает обороты распространение коронавирусной инфекции, однако, по словам главы Минпросвета, перевод школьников на дистант не планируется. В то же время министр не исключил, что в некоторых регионах снова вернется необходимость надевать маски в общественных местах.

«Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово – так вопрос не стоит. Масочный режим может быть точечно (введен – ред.) по решению регионального органа управления образованием, но системно – так вопрос не ставится. У нас все школы работают, слава Богу, идет образовательный процесс, готовимся к новому году»

– Сергей Кравцов

В то же время ранее сообщалось о том, что согласно последним статистическим данным, в стране прирост заболеваемости коронавирусом составил 38,4%. Число госпитализаций выросло на 17%.