В России может вернуться масочный режим

Во многих российских регионах набирает обороты распространение коронавирусной инфекции, однако, по словам главы Минпросвета, перевод школьников на дистант не планируется. В то же время министр не исключил, что в некоторых регионах снова вернется необходимость надевать маски в общественных местах.
«Там, где действительно заболеваемость увеличивается, там соответствующие меры вводятся, но массово – так вопрос не стоит. Масочный режим может быть точечно (введен – ред.) по решению регионального органа управления образованием, но системно – так вопрос не ставится. У нас все школы работают, слава Богу, идет образовательный процесс, готовимся к новому году»
– Сергей Кравцов
В то же время ранее сообщалось о том, что согласно последним статистическим данным, в стране прирост заболеваемости коронавирусом составил 38,4%. Число госпитализаций выросло на 17%.