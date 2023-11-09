Грипп и коронавирус пошли в рост в России

Заболеваемость гриппом, коронавирусом и ОРВИ в России набирает обороты. За неделю заболеваемость ковидом возросла на 38,4%.
В Роспотребнадзоре рассказали о том, как идет эпидемиологический сезон в стране.
"На 46-й неделе 2023 отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. <..> При этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18%"
– ведомство
Более значительный рост отмечается по заболеваемости коронавирусом - плюс 38,4% случаев за неделю. Госпитализации увеличились почти на 17%.
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