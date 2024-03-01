Кобахидзе назначил нового главу Минздрава

Премьер Грузии утвердил на пост главы министерства здравоохранения Михаила Сарджвеладзе, который ранее возглавлял парламентский комитет по правам человека.

Власти Грузии представили нового главу Минздрава республики. Им стал Михаил Сарджвеладзе – председатель парламентского комитета по правам человека и член правящей партии. Об этом сообщил премьер страны Ираклий Кобахидзе в ходе брифинга.

Он заявил, что всю прошлую неделю проводил консультации по вопросу выбора министра здравоохранения, в которых принимала участие медицинская общественность.

"На основе консультаций я пришел к заключению, что можно рассмотреть как представителей медицинского общества, так и других кандидатов. В итоге, я предпочтение отдал члену нашей политической команды, в отношении профессионализма и добросовестности которого у меня особое доверие, основанное на опыте"

– Ираклий Кобахидзе

Михаил Сарджвеладзе до 2012 года вел адвокатскую деятельность, после руководил бюро исполнения, занимал пост заместителя министра юстиций и был членом парламента республики.

Предыдущий глава Минздрава Зураб Азарашвили ушел с должности 1 марта.

Кроме этого, Кобахидзе назначил на пост главы администрации правительства Левана Жоржолиани, который входит в городское собрание.