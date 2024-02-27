Вестник Кавказа

Грузия выберет главу Минздрава до конца недели

Грузия выберет главу Минздрава до конца недели
© Фото: сайт правительства Грузии
Власти Грузии определятся с выбором главы министерства здравоохранения в течение недели. Также будет выбран руководитель политического департамента и глава Администрации правительства.

Правительство Грузии до конца недели намерено избрать министра здравоохранения республики. Такое заявление сделал премьер страны Ираклий Кобахидзе.

Также будут назначены главы Администрации правительства и политического департамента.

По словам Кобахидзе, изменения в кабинете министров больше не предвидятся – все главы министерств работают эффективно.

"Каждая вакансия будет заполнена до конца недели. До сих пор я не предлагал должность главы Минздрава ни одному человеку. Мы ведем внутренние рабочие процессы, выбираем кандидатов, определяемся с позициями. Сейчас все министры работают эффективно, соответственно, они продолжат свою работу"

– Ираклий Кобахидзе

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