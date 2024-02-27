Грузия выберет главу Минздрава до конца недели

Власти Грузии определятся с выбором главы министерства здравоохранения в течение недели. Также будет выбран руководитель политического департамента и глава Администрации правительства.
Правительство Грузии до конца недели намерено избрать министра здравоохранения республики. Такое заявление сделал премьер страны Ираклий Кобахидзе.
Также будут назначены главы Администрации правительства и политического департамента.
По словам Кобахидзе, изменения в кабинете министров больше не предвидятся – все главы министерств работают эффективно.
"Каждая вакансия будет заполнена до конца недели. До сих пор я не предлагал должность главы Минздрава ни одному человеку. Мы ведем внутренние рабочие процессы, выбираем кандидатов, определяемся с позициями. Сейчас все министры работают эффективно, соответственно, они продолжат свою работу"
– Ираклий Кобахидзе