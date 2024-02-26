Кобахидзе объяснил причину отставки министра здравоохранения

Премьер Грузии заявил, что глава здравоохранения республики был отправлен в отставку из-за проблем в рабочем процессе. По словам Кобахидзе, изменения в кабинете министров могут продолжиться.

Министр по делам вынужденных переселенцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Зураб Азарашвили покинул свой пост из-за недостатков, которые были обнаружены в его работе. Такое заявление сделал глава правительства республики Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что отставка министра не была запланирована, но из-за возникших проблем в медицинской отрасли, было приняло решение снять с должности главу министерства.

"Замена министра здравоохранения действительно не входила в мои планы, но есть процесс, в этом процессе я увидел недостатки… Я увидел проблемы в плане управления и коммуникации. В связи с этим было недовольство в медицинском сообществе. На примере Республиканской больницы я убедился, что такие проблемы действительно существуют. По поводу всего этого мы провели абсолютно здоровый разговор и на основании этого приняли решение, что министр здравоохранения покидает свой пост"

- Ираклий Кобахидзе

По словам Кобахидзе, пока не решено, кто замет место Азарашвили.

Также, глава правительства рассказал, что не исключает возможность дальнейших изменений в кабинете министров.

"На данный момент я доволен работой всех министров, хотя заранее ничего сказать не могу, все это процесс, в процессе многое может произойти. Я ничего не исключаю"

- Ираклий Кобахидзе

Зураб Азарашвили возглавлял Минздрав с 2021 года. В последнее время работа министерства часто подвергалась критике.