Минздрав Грузии лишился своего руководителя

Министр здравоохранения Грузии ушел в отставку. Он возглавил ведомство в декабре 2021 года. Правительство представит нового руководителя министерства в ближайшее время.
Руководитель грузинского Минздрава Зураб Азарашвили подал в отставку со своего поста, сообщает пресс-служба администрации правительства страны.
В кабмине заявили, что перед принятием решения Азарашвили обсудил этот вопрос с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.
Отмечается, что новый министр здравоохранения будет представлен в ближайшие дни.
Стоит добавить, что Азарашвили вступил на должность министра здравоохранения в декабре 2021 года.