Минздрав Грузии лишился своего руководителя

Министр здравоохранения Грузии ушел в отставку. Он возглавил ведомство в декабре 2021 года. Правительство представит нового руководителя министерства в ближайшее время.

Руководитель грузинского Минздрава Зураб Азарашвили подал в отставку со своего поста, сообщает пресс-служба администрации правительства страны.

В кабмине заявили, что перед принятием решения Азарашвили обсудил этот вопрос с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Отмечается, что новый министр здравоохранения будет представлен в ближайшие дни.

Стоит добавить, что Азарашвили вступил на должность министра здравоохранения в декабре 2021 года.