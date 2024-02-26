Вестник Кавказа

Минздрав Грузии лишился своего руководителя

Минздрав Грузии лишился своего руководителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр здравоохранения Грузии ушел в отставку. Он возглавил ведомство в декабре 2021 года. Правительство представит нового руководителя министерства в ближайшее время.

Руководитель грузинского Минздрава Зураб Азарашвили подал в отставку со своего поста, сообщает пресс-служба администрации правительства страны.

В кабмине заявили, что перед принятием решения Азарашвили обсудил этот вопрос с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе.

Отмечается, что новый министр здравоохранения будет представлен в ближайшие дни.

Стоит добавить, что Азарашвили вступил на должность министра здравоохранения в декабре 2021 года.

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