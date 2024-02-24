Вестник Кавказа

Отставки Пашиняна потребует оппозиция на митинге в Ереване

Отставки Пашиняна потребует оппозиция на митинге в Ереване
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
В Ереване в четверг пройдет митинг, оппозиционеры выйдут на улицы с требованием отставки премьера Пашиняна и его правительства. Митинг организует движение "Вместе".

Оппозиция вновь требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, митинг оппозиционного движения "Вместе" назначен на 17.00 29 февраля.

Граждане выйдут с требованием отставки правительства и премьера на площадь Свободы в армянской столице.

По словам координатора оппозиционного движения, лидера Демократической партии Армении Арама Саркисяна, сегодня в стране царит социальная несправедливость, есть проблема поляризации общества.

"Мы представим нашу политическую повестку, некоторые результаты переговорного процесса, а также наше видение о будущей системе управления"

– Саркисян

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