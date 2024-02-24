Отставки Пашиняна потребует оппозиция на митинге в Ереване

В Ереване в четверг пройдет митинг, оппозиционеры выйдут на улицы с требованием отставки премьера Пашиняна и его правительства. Митинг организует движение "Вместе".
Оппозиция вновь требует отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, митинг оппозиционного движения "Вместе" назначен на 17.00 29 февраля.
Граждане выйдут с требованием отставки правительства и премьера на площадь Свободы в армянской столице.
По словам координатора оппозиционного движения, лидера Демократической партии Армении Арама Саркисяна, сегодня в стране царит социальная несправедливость, есть проблема поляризации общества.
"Мы представим нашу политическую повестку, некоторые результаты переговорного процесса, а также наше видение о будущей системе управления"
– Саркисян