Глава Минздрава Грузии сменил заместителя

Георгий Цагареишвили стал заместителем министра здравоохранения Грузии. С 2022 года он был депутатом парламента и первым замглавы "Грузинской мечты".

Депутат грузинского парламента Георгий Цагареишвили стал заместителем руководителя Минздрава Грузии Михаила Сарджвеладзе.

В 2022 году Цагареишвили стал депутатом парламента страны 10-го созыва и первым зампредседателя фракции "Грузинская мечта".

Он также был депутатом 6-го, 7-го и 8-го созывов, являлся членом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, Комитета по юридическим вопросам.

С 2017 по 2018 годы Цагареишвили работал на посту советника главы министерства охраны и окружающей среды и сельского хозяйства страны.