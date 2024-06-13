Вестник Кавказа

Глава Минздрава Грузии сменил заместителя

Глава Минздрава Грузии сменил заместителя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Георгий Цагареишвили стал заместителем министра здравоохранения Грузии. С 2022 года он был депутатом парламента и первым замглавы "Грузинской мечты".

Депутат грузинского парламента Георгий Цагареишвили стал заместителем руководителя Минздрава Грузии Михаила Сарджвеладзе.

В 2022 году Цагареишвили стал депутатом парламента страны 10-го созыва и первым зампредседателя фракции "Грузинская мечта".

Он также был депутатом 6-го, 7-го и 8-го созывов, являлся членом Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов, Комитета по юридическим вопросам.

С 2017 по 2018 годы Цагареишвили работал на посту советника главы министерства охраны и окружающей среды и сельского хозяйства страны.

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