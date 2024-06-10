Две оппозиционные партии Грузии могут объединиться к выборам

Партия "За Грузию" готова объединиться с партией "Лело для Грузии". Ее лидер Георгий Гахария отметил, что они готовы к любой форме сотрудничестве.

Оппозиционные партии "За Грузию" и "Лело для Грузии" могут объединиться в преддверии ближайших парламентских выборов. Такой вариант развития событий не исключил экс-премьер Грузии и лидер партии За Грузию" Георгий Гахария.

Он подчеркнул, что "Лело для Грузии" – это самая близкая для него партия из всех действующих.

"Мы говорим, что из всех политических сил, которые сегодня существуют на политическом поле Грузии, нам ближе всего "Лело"… Прежде, чем мы дойдем до объединения, ведь должно же быть элементарное сотрудничество. Мы открыты для любой формы сотрудничества, особенно когда понимаем, что это очень важные выборы для страны"

– Георгий Гахария

Он также обратил внимание на то, что нужно защитить европейское будущее страны.

Помимо этого, Гахария выразил мнение, что в Грузии необходимо вернуть прямые выборы президента. Он также добавил, что поддерживает идею о выдвижении действующего президента Саломе Зурабишвили едином кандидатом от объединенной оппозиции.