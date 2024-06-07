Глава парламента обвинил "Европейскую Грузию" в финансировании из-за рубежа

Шалва Папуашвили заявил, что настенная газета партии "Европейская Грузия" финансируется из Европы. По его словам, это означает, что партия получает денежные средства в обход закона.

Оппозиционная партия "Европейская Грузия" получает деньги в обход закона. Такое заявление сделал 13 июня спикер парламента Грузии.

Шалва Папуашвили обратил внимание на то, что стенгазета этой партии – онлайн-издание "Табула", а его финансирование осуществляется из бюджета Финляндии.

"Всем известно, что "Табула" – это обычная партийная настенная газета "Европейской Грузии". Когда она финансируется из-за рубежа, соответственно, тем самым происходит финансирование партии. Когда мы видим такие случаи, это, конечно, удивляет нас"

– спикер парламента

Он также подчеркнул, что финансирование партий в республике в обход закона противоречит европейским ценностям.

Напомним, в конце прошлого года основатель "Табулы" Тамар Черголеишвили объявила об уходе из издания и вступлении в партию "Европейская Грузии", которую возглавляет ее супруг Гия Бокерия. Сейчас она является одним из лидеров партии.