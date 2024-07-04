Грузия увеличит свой бюджет на полмиллиарда лари

Власти Грузии решили увеличить госбюджет более чем на 500 млн лари. Большая часть этих средств пойдет Минздраву.
Правительство Грузии увеличит расходную часть государственного бюджета на 519 млн лари. Об этом на прошедшем 11 июля заседании заявил премьер-министр страны.
"У нас был в первых двух кварталах высокий экономический рост и высокая фискальная консолидация. Это все нам дает нам возможность увеличить бюджет. В целом мы можем увеличить бюджет на 519 миллиона лари"
– Ираклий Кобахидзе
Он подчеркнул, что большая часть средств пойдет Минздраву, Минобороны и Минобразования.
По словам главы правительства, Минздрав получит 115 млн лари, Минобороны – 100 млн, а Минобразования – 80 млн.