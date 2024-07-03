Оппозиция в Грузии объединяется в альянсы перед выборами

Еще три грузинских оппозиционных партии объявили о создании альянса перед выборами в парламент. Ранее на этой неделе свой альянс создали ЕНД и "Стратегия Агмашенебели".

Оппозиционные партии в Грузии начали объединяться в альянсы в преддверии октябрьских выборов в парламент. В частности, накануне стало известно, что едином списком в выборах будут участвовать партии "Ахали", "Гирчи" и "Дроа".

Это уже не первый оппозиционный альянс, который примет участие в выборах. Несколько дней назад о создании альянса "Единство" объявили крупнейшая оппозиционная партия республики "Единое национальное движение" и партия "Стратегия Агмашенебели".

По данным СМИ, в блок "Ахали", "Гирчи" и "Дроа" могут войти и другие партии. Известно, что в настоящее время ведутся предметные переговоры о присоединении к блоку партии "Лело". Кроме того, такую возможность рассматривают и в "Республиканской партии".

При этом пока неизвестно, будут ли с кем-то объединяться "Европейская Грузия" и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахарии "За Грузию".

Когда состоятся выборы в парламент Грузии?

Очередные выборы в законодательный орган республики состоятся в октябре. Они запланированы на 26-е число и впервые будут полностью проходить по пропорциональной системе. Для прохода в парламент партиям необходимо будет заручиться поддержкой не мнее 5% голосов избирателей.