Аптеки Грузии вновь взвинтили цены на лекарства перед Новым годом

Четырем сетям грузинских аптек грозит новое расследование о ценовом сговоре – Минздрав Грузии вновь обратился в Нацагентство конкуренции с требованием установить законность повышения цен на лекарства, чья покупка субсидируется государством.

Грузинские фармкомпании, ранее оштрафованные за немотивированный рост цен на лекарства, перед Новым годом еще раз подняли стоимость отпуска медикаментов в аптеках. По-видимому, их руководство приняло решение компенсировать убытки из-за штрафов за счет грузинских граждан.

В связи с этим, как объявил руководитель грузинского Нацагентства конкуренции Ираклий Леквинадзе, 2024 год начнется с еще одного расследования против тех же фармацевтов.

"Мы получили информацию о высоком росте цен на различные лекарства, которые остаются в разделе нереференных препаратов. Национальное агентство конкуренции сейчас обрабатывает эти данные и, скорее всего, в январе мы начнем еще одно расследование"

– Ираклий Леквинадзе

Напомним, что ранее фармкомпании "Аверси", GPC, Pharmadepo и PSP получили суммарный штраф в почти $20 млн из-за ценового сговора, приведшего к неоправданному увеличению цен на лекарства от онкологии. Покупка этих лекарств субсидируется государством, и Минздрав в итоге подал обращение к Нацагентству конкуренции с требованием установить законность подорожания препаратов.