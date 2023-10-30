Грузия снизит цены на лекарства

Власти Грузии намерены снизить стоимость медикаментов и сделать бесплатным лечение большинства пациентов.

Парламент Грузии поддержал поправки в законе о здравоохранении, по которым госорганизации смогут закупать медикаменты по льготным ценам и на особых условиях, проводя прямые переговоры с производителями. Таким образом, удастся снизить стоимость лекарств и сделать их более доступными, что позволит финансировать лечение многих пациентов.

В частности, изменения коснулись законов "О лекарстве и фармацевтической деятельности" и "О госзакупках". Автором поправок выступила заместитель главы здравоохранения республики Тамар Габуния.

Отмечается, что граждане республики долгое время жалуются на высокую стоимость лекарств. Некоторые их них предпочитают покупать лекарства в Турции, где стоимость тех же медикаментов гораздо ниже.

С начала этого года власти Грузии начали применять референтные цены на ряд медикаментов. Этот список регулярно пополняется.