Вестник Кавказа

Привиться от гриппа скоро можно будет в Грузии

Прививочный пункт от коронавируса
© Фото: Динара Хаирова
Вакцина от гриппа появится в Грузии уже скоро – примерно с середины октября. Дети, беременные и пожилые, а также хронические больные будут привиты бесплатно.

Возможность сделать прививку от гриппа появится в Грузии меньше чем через месяц, рассказал медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.

"В первой половине октября в стране появится вакцина от гриппа"

– Чхаидзе

Он заверил, что Минздрав Грузии закупит качественную 4-компонентную вакцину.

По словам директора, те, кто входит в группу риска, то есть у кого заболевания может протекать тяжело и вызывать осложнения, могут быть привиты бесплатно. Это беременные женщины и дети, а также пожилые люди и пациенты, болеющие хроническими заболеваниями.

Сделать прививку бесплатно смогут также медики и люди с избыточном весом.

Чхаидзе также подробнее раскрыл понятие группы риска. По его словам, это дети в возрасте до пяти лет, причем дети до двух лет особенно уязвимы.

Медик уточнил, что прививать от гриппа можно детей с полугода. Соответственно, прививку рекомендуют сделать тем детям, которым уже исполнилось шесть месяцев, но нет пяти лет.

Что касается пожилых, то грипп становится опасен для тех, кто старше 65-ти.

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