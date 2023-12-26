Владислав Кондратьев: При Ильхаме Алиеве Азербайджан стал сильным суверенным государством

Ликвидация сепаратистского образования в Карабахского экономическом районе Азербайджана завершило целую эпоху в истории республики. Самостоятельно восстановив свою территориальную целостность и избавившись от источника военных угроз в Карабахе, Азербайджан добился возможности стабильного развития в условиях обеспеченной внутренней безопасности.

О том, с какими итогами Азербайджан вступает в новую историческую эпоху, "Вестник Кавказа" побеседовал с редактором аналитического портала "Каспийский Вестник" (Астрахань) Владиславом Кондратьевым.

- Владислав Владимирович, по вашей оценке, какого прогресса добился Азербайджан в XXI веке?

- На мой взгляд, самое главное достижение Азербайджана в последние десятилетия было в том, что республика смогла построить сильное суверенное государство, которое имеет стабильные источники доходов. Экономика Азербайджана еще не до конца диверсифицирована и пока в большей степени ориентирована на нефтегазовые ресурсы, но в то же время активно развивается сектор возобновляемой энергии, особенно после карабахских событий.

Также идет работа по развитию транспорта, то есть создание транспортного хаба на территории Азербайджана в направлении и "Север-Юг", и "Запад-Восток", и "Восток-Запад". В этом плане Баку удалось построить достаточно продуктивные и взаимовыгодные отношения со своими соседями. Периодически возникают определенные проблемы, но видно стремление всех Каспийского стран региона развивать деловые и партнерские связи с Азербайджаном. И это стремление постоянно реализуется.

Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран с достаточным уважением относятся к Азербайджану и видят большие выгоды от наращивания экономических связей с ним. Стоит добавить, если говорить о культурных и гуманитарных связях, что за эти годы было создано множество контактов на уровне вузов и общественных организаций. В целом все это следствие того, что Азербайджан сформировался как сильное, независимое государство, которое проводит суверенную политику.

- На ваш взгляд, что обеспечило Азербайджану достижение этих результатов?

- Здесь нужно говорить об объективных факторах географического положения Азербайджана и субъективных факторах руководства республикой. Что касается географии, то территория Азербайджана является связующим звеном между Европой с Турцией и странами каспийского региона. Западные эксперты подчеркивают, что не менее важно геополитическое положение Азербайджана в том, что он расположен между Россией и Ираном, которые сегодня в Вашингтоне рассматриваются как ключевые соперники США на мировой политической арене. Также у Азербайджана есть богатые нефтегазовые ресурсы, которыми обладают не так много стран. "Контракт века" на разработку этих ресурсов, заключенный в 1994 году, позволил получить существенные финансовые поступления для развития республики.

Ключевым субъективным фактором является выверенная политика руководства страны, которое старается поддерживать ровные отношения со всеми зарубежными партнерами, проявляющими большой интерес к развитию связей с Азербайджаном. За эти годы у Баку не было перекосов в какую-то одну сторону. Как и президент Гейдар Алиев, президент Ильхам Алиев взаимодействует со всеми странами, и выстраивает политику так, что сотрудничество осуществляется даже с теми государствами, которые друг с другом соперничают на мировой арене. Руководству Азербайджана удается эти противоречия сглаживать и находить точки соприкосновения со всеми.

Гейдар Алиев и Ильхам Алиев внесли наиболее важный вклад в становление Азербайджана как независимого, суверенного государства. Гейдар Алиев, занимавший высокие посты в советские времена и имевший большой политический опыт, сформировал взвешенную политику Азербайджанской Республики, что позволило стране развиваться. Ильхам Алиев – тоже высококвалифицированный политик и грамотный руководитель. Их личные качества тоже во многом сыграли решающую роль в истории современного Азербайджана, и страна в годы их правления постоянно увеличивала свой потенциал, как экономический, так и геополитический.

- На ваш взгляд, какие задачи стоят сегодня перед Азербайджаном после закрытия Карабахского вопроса?

- Самая главная задача – убедить мировую и прежде всего западную общественность, что все, что произошло в 2020-2023 годах, было сделано к лучшему, и реально ситуация в регионе после десятилетий вражды и военных столкновений все-таки нормализуется и стабилизируется. Мир должен увидеть, что те меры, которые азербайджанское руководство приняло, принесли настоящую пользу региону и привели к тому, что Южный Кавказ перестал рассматриваться в качестве долговременной конфликтной точки, где регулярно происходят обострения. Поэтому, я думаю, Азербайджан будет работать над тем, чтобы убедить мировую общественность в правильности своей политики.