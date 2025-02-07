Вестник Кавказа

Россия надеется на скорый старт строительства железнодорожной ветки Решт-Астара

Россия надеется на скорый старт строительства железнодорожной ветки Решт-Астара
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава российского МИД выразил надежду на скорое начало строительства ж/д ветки Решт-Астара. Данный вопрос обсуждался на его встрече с иранским коллегой.

В России рассчитывают, что строительство железнодорожной ветки Решт-Астара стартует в скором времени. Об этом сообщил глава МИД РФ после прошедшей 25 февраля встречи с иранским коллегой.

"Мы выразили удовлетворение тем, что все те шаги, которые требуется предпринять перед началом строительства железнодорожной ветки Решт-Астара, иранские друзья предпринимают"

– Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что указанный участок поможет сделать очень важный шаг. Министр пояснил, что он необходим для запуска коридора Север-Юг".

Напомним, встреча Сергея Лаврова и Аббаса Аракчи прошла сегодня в Тегеране.

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