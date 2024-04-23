Изыскания на будущей железной дороге Решт-Астара анонсировала Москва

Специалисты могут начать изыскательские работы на отрезке Решт-Астара транспортного коридора Север-Юг совсем скоро, речь идет о месяце-двух, рассказали в Москве.

Часть МТК Север-Юг, где будут проложены пути железной дороги Решт-Астара, подвергнется изысканиях ближайшем будущем, старт работ анонсировал глава Минтранса РФ Роман Старовойт, общаясь с прессой на полях III Каспийского экономического форума.

"Мы думаем, что в ближайший месяц-два эта работа уже начнется"

– министр

По его словам, такое раннее начало работ было оформлено документально – дополнительным соглашением к исполнительному контракту. Оно уже подписано, в отличие от самого контракта – этот документ стороны рассчитывают подписать до начала весны, так что изыскания могут стартовать буквально прямо сейчас, хотя оформление земельных участков еще не завершено.

Касаемо стоимости строительства Старовойт уточнил, что окончательная сумма определится уже после завершения изысканий, а также проектирования, однако пока стороны ориентируются на исходный показатель.