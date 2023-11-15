Владимир Сажин: Прежняя ядерная сделка с Ираном исчерпала себя

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложить создать новую ядерную сделку с Ираном, поскольку в отсутствие диалога ситуация развивается бесконтрольно. О том, почему прежнюю сделку не вернуть и что будет дальше, "Вестник Кавказа" поговорил со старшим научным сотрудником Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока РАН Владимиром Сажиным.

- По вашей оценке, чем вызвана инициатива Гросси? Неужели сделку 2015 года уже невозможно восстановить?

- Я думаю, что в последнее время все шло к заявлению господина Гросси. Эксперты сходятся в том, что СВПД буквально исчерпал себя. Это был очень хороший документ для 2015 года – он не решал все вопросы, но во всяком случае на десятилетия сдерживал Иран от возможности создать ядерное оружие.

К сожалению, в 2018 году президент Дональд Трамп вывел США из соглашения и тем самым разрушил систему, связанную с СВПД. Поэтому, начиная с 2019 года, Иран активно стал заниматься развитием ядерных технологий. Происходило это практически без контроля – МАГАТЭ контролировало действия Тегерана недостаточно, и за 3-4 года Иран добился огромных успехов в развитии ядерной инфраструктуры. В итоге нынешний уровень развития ядерной программы Ирана совершенно несравним с уровнем 2018 года.

До сентября 2022 года шли активные переговоры по реанимации СВПД, но они не привели к успеху. Я думаю, эти переговоры и не могли привести к успеху, потому что, пока они продолжались, уровень развития ядерной программы Ирана стал значительно превышать тот, для которого составлялся СВПД. То есть действительно стал требоваться новый документ.

- Как скоро мы можем увидеть начало работы по новой ядерной сделке?

- Такие шаги уже делаются. Американцы вели с иранцами переговоры в течение последних месяцев, и у этой работы есть результаты. Переговоры были не прямые, через посредников, но тем не менее стороны договорились об обмене заключенными по пять человек с каждой стороны и разморозке $6-10 млрд иранских средств, замороженных США в Южной Корее и частично в Ираке, в ответ на что Иран резко сократит наработку 60-процентного урана. Все шло к выполнению этих договоренностей, но начавшаяся война в Газе изменила всю ситуацию, американо-иранские договоренности приостановились.

- Каковы перспективы возобновления этих договоренностей?

- Как пойдет дальше развитие ситуации, пока сказать трудно. В США очень сильные антииранские настроения, причем среди членов обеих партий в Конгрессе – и республиканцев, и демократов. Поэтому сейчас ждать от Конгресса, что он согласится на окончательное решение проблемы, связанной с размораживанием, не приходится. Противники Ирана среди конгрессменов говорят же, что так США будут "финансировать террористическую деятельность". С другой стороны, есть люди, особенно в Белом доме, которые понимают, что надо этот вопрос решать.

Первое, что для этого нужно, на мой взгляд, - это прекращение войны в Газе. Затем вопрос наверняка будет отложен до президентских выборов в США, ведь ситуация в Конгрессе довольно напряженная, и ждать от конгрессменов каких-то серьезных шагов в отношении Ирана не стоит. В целом, необходимо вести диалог о конкретных компромиссных для США и Ирана путях решения иранской ядерной программы необходимо, вне зависимости от того, будет положительный результат или нет – а уже потом бороться за исполнение этого решения.

- Чем международное сообщество может заинтересовать Иран в новой ядерной сделке?

- Ирану важно решение проблем, создаваемых вокруг его ядерной программы. Я имею в виду, прежде всего, экономические санкции, так как они очень сильно воздействуют на иранскую экономику и банковское дело, тормозят поступательное развитие всего Ирана. Поэтому Ирану крайне необходимо смягчение санкций, а это достижимо только через решение иранской ядерной проблемы. То есть Иран уже заинтересован. Проблема тут в американцах, которые сейчас меньше заинтересованы в работе с Ираном, так как больше заинтересованы в решении своих внутренних проблем. По прошествии времени, особенно после того, как станет ясно, кто избран новым президентом США, возможны какие-то подвижки. Пока что требуется продолжать диалог.