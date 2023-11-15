Гросси призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку

Ситуация с возобновлением иранской ядерной сделки зашла в тупик, и единственный выход из нее – создать новую схему взаимодействия с ИРИ по этому вопросу, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Мировому сообществу необходимо возобновить диалог с Ираном и не игнорировать ядерные амбиции Тегерана, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

"Необходимо воссоздать систему диалога с Ираном... Внимание... может, конечно, быть сосредоточено на чем-то другом. Но это не решает проблему. Это может даже сделать их более острыми в том смысле, что возникает ощущение определенного безразличия... Люди, возможно, не обращают внимания на (ядерные амбиции Ирана), но проблема существует"

- Рафаэль Гросси

Сейчас ситуация вокруг ядерной программы Ирана "очень неопределенная", поэтому странам необходимо "возобновить взаимодействие", добавил Гросси.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в своем отчете МАГАТЭ сообщал, что, несмотря на санкции, Иран продолжает обогащать уран до 60% и сейчас имеет его запасы, которых достаточно для производства как минимум трех атомных бомб. В то же время произвести полноценную оценку накопленных запасов урана специалисты агентства по-прежнему не могут, поскольку иранские власти препятствуют их работе, запрещая установку нового мониторингового оборудования.