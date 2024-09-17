Вестник Кавказа

Формат "5+1" по ядерной сделке с Ираном должен сохраниться - посол России

Формат "5+1" по ядерной сделке с Ираном должен сохраниться - посол России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия рассчитывает на продолжение переговоров по ядерной сделке с Ираном, и ожидает, что формат "5+1" сохранится, рассказал посол. Запад пытается исключить РФ и КНР из процесса.

Посол России в Тегерана Алексей Дедов поделился мнением, что переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) должны продолжиться в том же составе, что и прежде, передает РИА Новости.

Ядерная сделка была заключена с Ираном в формате "5+1", она включает пять стран-членов Совета безопасности ООН (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция) и Германия. Сегодня западные участники предпринимают попытки отлучить РФ и КНР от переговоров.

"Мы исходим из того, что без России и Китая такого рода переговоры никогда не достигнут своей цели и не будут продуктивными. То есть, мы выступаем за то, чтобы этот формат "5+1" с одной стороны и Иран - с другой - был бы сохранен"

– посол

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что готов к новой ядерной сделке с ИРИ.

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