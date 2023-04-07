Набиль Фахми: "Арабские страны заинтересованы в мире между Азербайджаном и Арменией"

В интервью политологу Камрану Гасанову бывший министр иностранных дел Египта Набиль Фахми назвал важным укрепление отношений России и Египта, выразив надежду на скорейшее урегулирование украинского кризиса.

- Господин Фахми, как вы думаете, в каком состоянии сейчас находятся двусторонние отношения России и Египта? Они укрепляются, идут по нисходящей или стоят на месте?

- Мир находится сейчас в состоянии беспорядка, и крупные страны, как Россия и Египет, заняты решением насущных вопросов. В этих условиях Россия и Египет нуждаются друг в друге больше, чем прежде, ведь у нас здоровая основа для двусторонних отношений - и в области безопасности, и в экономике, включая два очень важных проекта в Египте, реализуемых российскими компаниями, а именно АЭС и промышленная зона в Суэцком канале. Я бы также пригласил российские академические сообщества к кооперации с египетскими партнерами, так как нам надо лучше понимать друг друга.

- Мы видим, что Россия стремится расширить Шанхайскую организацию сотрудничества и БРИКС. Есть вероятность вступления в них Египта. Как вы считаете, каковы перспективы и выгоды от присоединения Египта к этим структурам?

- В Египте есть идея присоединения к БРИКС. Когда эта организация только создавалась, мы немного осторожничали, но я думаю, для нас было бы преимуществом вступить в БРИКС. Ее членами являются выделяющиеся и достойные страны, с каждой из которых у нас тесные связи. Их участие в наведении порядка в мире очень важно. То же самое относится и к другим организациям.

- Теперь я бы хотел обратить наше внимание на Ближний Восток. Как вы знаете, все больше и больше стран нормализуют свои отношения с Сирией. Как вы считаете, возможно ли признание Египтом президента Сирии Башара Асада?

- Египет всегда признавал сирийское правительство. Мы никогда не отзывали признание. В 2012 году египетский президент отозвал посла из Сирии, но мы не разрывали связи. Я ожидаю, что в 2023 году мы вернем посла.

- Вы имеете ввиду что, скоро между Сирией и Египтом будут полноценные дипломатические отношения?

- Это моя надежда и мои ожидания.

- Еще одним трендом на Ближнем Востоке является нормализация между Египтом и Турцией. Недавно встречались главы МИД. Как вы считаете, в чем причина улучшения отношений? Это потребность Турции, или здесь есть интерес обеих стран?

- Сейчас идет глобализация рынков, но пандемия нарушила цепочки поставок, произошло сокращение рынков. Параллельно мы видим растущую изоляцию. Вместе с глобализацией рынков происходит регионализация конфликтов.

Региональные страны Ближнего Востока поняли, что для решения проблем нужно взаимодействие друг с другом. Стало важнее работать на региональном уровне, чем зависеть от поддержки внешних игроков и друзей. Я думаю и Египет, и Турция выиграют от кооперации, и я очень поддерживаю ее, как и участие всех неарабских стран в этом процессе.

Но это не означает, что нужно игнорировать региональные разногласия. Для их решения нужен диалог. Выгоду получат все стороны, экономические выгоды сотрудничества с Турцией никогда не отрицались в Египте. Наши экономические связи с Турцией все еще сильные, при этом налаживание политического сотрудничества займет определенное время.

- Теперь я бы хотел обратиться к теме, центральной для нашего информационного агентства, к Южному Кавказу. Мы видим попытки достичь нормализации в этом регионе, и Россия тоже прилагает немалые усилия. Как вы считаете, есть ли у арабских стран возможности, чтобы внести свой вклад в миротворчество на Южном Кавказе? И какую выгоду они от этого получат?

- Стабильность на Южном Кавказе влияет на соседние регионы. Я думаю, стабильность откроет инвестиционные возможности. Этот регион нуждается в развитии. Я не думаю, что арабские страны могут продвинуть мир на Южном Кавказе, но не потому, что они не хотят - они хотят этого - а потому, что у них много своих проблем. Проблемы региона должны решаться самими этими странами.

- Господин Фахми, я бы хотел теперь перейти к наиболее актуальной в России теме, отношениям России и Запада в контексте украинского кризиса. Но я хочу поговорить больше не о самом конфликте России и Запада, а о его последствиях для арабского мира. Как вы считаете, как изменилось влияние и имидж России и Запада в арабском мире после начала украинского конфликта?

- До этого кризиса западный рынок был привлекательным для арабского мира, а западная политика - не столь привлекательной. Арабский мир чувствовал двойные стандарты в западной политике. В частности, по ситуации Израиля и Палестины, а также по нераспространению ядерного оружия, потому что Запад игнорировал израильские реалии.

С другой стороны, Россия вслед за СССР расширяла влияние. После развала СССР возрос интерес к вовлечению России в региональные процессы. Сейчас развиваются отношения России и ОПЕК, ОПЕК+. Лидеры Персидского залива, которые раньше тяготели к Западу, совершили ряд визитов в Россию. Саудовская Аравия, в частности, рассматривает вступление в ШОС и БРИКС. Это тоже показатель их открытости.

Египет традиционно был партнером России. Естественно, все обеспокоены конфликтом на земле. В частности, моя страна закупает зерно из обеих стран, и из Украины, и из России. Хотя мы не сторона конфликта, но платим определенную цену, мы ведь самый крупный импортер зерна в мире. Население растет, и мы не производим зерно. Мы пострадали от роста цен на зерно.

Надо сказать честно, у нас хорошие отношения с обеими странами, хотя с Россией более тесные. Мы не поддерживаем конфликт, мы хотим его разрешения и готовы помочь в этом деле.

- Российское правительство заявляло, что большая часть зерна, которое поставлялось в рамках зерновой сделки, не дошло до нуждающихся стран Ближнего Востока и Африки, и ушло на Запад. Вы согласны?

- Я не знаю, но могу сказать, что цены точно стали выше. У нас не было возможности покупать зерно.

- Некоторые российские эксперты полагают, что украинский конфликт изменил мировой порядок, и сейчас появляется новое мировое большинство, куда входят Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Россия. И этот миропорядок более справедливый, чем прежний. Вы согласны с этой концепцией?

- Я думаю, пока рано делать такие выводы. Мы находимся в состоянии мирового беспорядка. Одновременно подрываются основы безопасности, экономики и политики. Политологи очень красноречивы и выдвигают интеллектуальные идеи. Но когда они начинают выяснять, что такое мировой порядок - порой они далеки от того, чтобы дать четкое определение.

- Господин Фахми я бы хотел задать вам последний вопрос. Если я правильно понял, большинство арабских стран, включая Египет, хотят скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Мы видели, что ряд стран, включая Турцию, Индию и Китай предлагали свое посредничество. Аналогичные шаги предпринимались странами Персидского залива - Катаром, ОАЭ и Саудовской Аравией. Способны ли арабские страны внести вклад в урегулирование украинского конфликта в виде, скажем, консолидированной инициативы Лиги Арабских Государств?

- Чтобы быть успешным в этих усилиях, нам нужна хорошая идея и организация процесса, где эта идея будет одобрена. Конечно перед процессом вам нужно найти подходящее время. Я бы хотел чтобы такой процесс начался, но я ожидаю этого начала, как минимум до середины или конца лета 2023 года. Он все еще не запущен.

Во время переговоров нужно дать людям пространство для маневра, чтобы они могли сказать "нет", и достаточно времени, чтобы они могли сказать "да". Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы дал импульс для как можно больших предложений по урегулированию и Западу, и Украине, и России, чтобы они могли сказать "да" или "нет". Сейчас, похоже, еще не наступило подходящее время, чтобы они смогли сказать "да". Было бы лучше выдвинуть какие-то предложения, чтобы они могли сейчас их отвергнуть, но через пять-шесть месяцев после отклонения пяти предложений они будут в состоянии сказать "да" шестому. Быстрого решения не бывает. Сначала было бы неплохо достичь режима прекращения огня, затем статус-кво, и только спустя долгий промежуток времени можно прийти к полноценному урегулированию.

- Я согласен, что конфликт на Украине очень сложный, и его решение требует терпения и времени. Я надеюсь, что арабские страны, в частности Египет, смогут внести свой вклад в достижении мира. Господин Фахми, спасибо вам за эту беседу и интересную точку зрения. Я желаю вам всего доброго и надеюсь, что предоставится еще возможность побеседовать с Вами.

- Большое спасибо. Всего доброго.