В память о жертвах "Черного января"

34 года назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, советское руководство бросило карательные отряды на собственных граждан. Произошло это в одном из самых спокойных и беспроблемных городов СССР – в Баку. Погибли 147 мирных жителей Баку, включая женщин, стариков, детей и молодых людей разных национальностей. Все они были упокоены на Аллее шехидов.

В этом году Азербайджан вступает в новую историческую эпоху. Прежняя закончилась вместе с окончательным решением "карабахского вопроса" после восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики на всей территории Карабахского экономического района и прекращения существования сепаратистского образования в Ханкенди. Противники территориальной целостности Азербайджана разгромлены и не имеют сил для реванша, многие лидеры радикального армянского национализма, виновные в преступлениях против человечности 1990-х – 2010-х годов, арестованы и отданы под суд.

В новую эпоху Азербайджан вступает с радостным чувством Победы, но и с пониманием, что отвоеванное наследие теперь предстоит ежедневно защищать. Речь идет даже не столько о территориях, поскольку азербайджанские границы сегодня крепки, а армия сильна как никогда, сколько об истории армяно-азербайджанского конфликта и Карабахской войны. Враг будет атаковать там, где может, и тем, что у него осталось – а значит, битва будет вестись на поле исторической памяти и против попыток искажения или подмены фактов. Национализм, изначально построенный на лжи, продолжит распространять фальшивые обвинения против Азербайджана, чтобы отвлечь внимание от своих преступлений и представить себя в виде жертвы. Поэтому так важно помнить и постоянно напоминать другим правду о Карабахской войне и приведших к ней событиях.

Черный январь в Баку

Одно из центральных событий новейшей истории Южного Кавказа произошло ровно 34 года назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года, в Баку. В ту ночь после организованных из советского центра общественных беспорядков под предлогом их подавления в многонациональную столицу Азербайджанской ССР были брошены карательные отряды, открывшие беспорядочный огонь по прохожим. Карателям, снабженным тяжелой военной техникой и переодетым в армейскую форму, поставили задачу устрашения населения, и те устроили настоящий теракт в Баку, убивая всех, кто попадался им на пути, обстреливая жилые дома и раздавливая танками легковые автомобили.

Всего в ту страшную ночь погибло 147 мирных жителей Баку, включая детей, женщин, стариков и молодых людей разных национальностей. Провокаторы, раздувавшие беспорядки до этого дня, по команде прекратили свою деятельность, а каратели к утру покинули город и были заменены на солдат регулярной советской армии. Уже 21 января общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев предал огласке факты о массовых убийствах бакинцев и констатировал планомерное разжигание армяно-азербайджанского конфликта, обратив внимание на бегство из АзССР тогдашнего первого секретаря ЦК Компартии республики Абдурахмана Везирова и неоправданную жестокость центрального руководства.

22 января весь Баку вышел на общие похороны 147 жертв "Черного января", они были упокоены в парке имени Кирова, после этой трагедии преобразованном в Аллею шехидов. Азербайджанские коммунисты в знак протеста стали массово сжигать партбилеты. Советский Союз напал на собственных граждан и тем самым сделал пребывание Азербайджана в составе единого государства невозможным.

Дальнейшие расследования, в том числе международных структур, показали, что террористическая операция планировалась задолго до январских событий. Для нападения на Баку не использовали дислоцированные в АзССР военные части, а завезли в буквальном смысле боевиков извне республики. Общей целью всего насилия, учиненного в Баку, организаторы во главе с генсеком Михаилом Горбачевым ставили провокацию отделения Азербайджана от Советского Союза и завершение распада СССР. И они добились своего – полтора года спустя, 30 августа 1991 года, Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию о восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики.

Почему произошел Черный январь?

Массовые убийства бакинцев 20 января 1990 года стали одним из проявлений глобальной программы команды генсека Михаила Горбачева по дезинтеграции СССР. В самом начале правления Горбачева коллективный Запад, искавший возможность победить в "холодной войне" и создать однополярный мир, предложил обновленным советским элитам план по переводу в их собственность громадных имущественных и финансовых ресурсов Союза – и они согласились. Поскольку целью США и их европейских союзников являлась ликвидация геополитического конкурента, в план обязательным условием был вписан развал советского государства – и на это Горбачев с сообщниками согласился тоже. Стратегией развала была избрана провокация националистических настроений на местах.

В советских республиках в короткие сроки были созданы националистические кружки, деятельность которых официальные власти как будто не замечали. Причем в фокусе интересов таких кружков было не отделение республик от СССР, а разжигание националистической ненависти к соседям. В них шла подготовка боевиков и террористических акций, замаскированных под "национальные погромы", организаторы рассматривали теракты как эффективный метод провокации граждан на голосование за выход их малой родины из состава большой. На Южном Кавказе националистические кружки работали и в Азербайджанской ССР, и в Армянской ССР, и если внимательно присмотреться к событиям конца 80-х годов, станет ясно, что они работали скоординированно, выполняя общую задачу формирования армяно-азербайджанского конфликта.

Первый удар был нанесен по азербайджанскому населению Армянской ССР. На рубеже 1987-1988 годов местным армянским националистам поступило задание начать антиазербайджанские погромы в городе Кафан, причем по спущенному сверху списку адресов. При полном бездействии местных властей боевики выгнали из своих домов около 4 тыс азербайджанцев – их отправили пешком в Азербайджанскую ССР. Стояла зима, идти нужно было через горы, и многие изгнанники погибли по пути, другие получили тяжелые обморожения. Руководство АзССР, точно так же действуя по команде из центра, сконцентрировало выживших в крупных городах, где их стали вербовать в националистические объединения.

Уже в феврале 1988 года, на фоне развернутой сепаратистами Карабаха кампании за отделение от АзССР, был нанесен второй удар, теперь в городе Сумгаит. В Сумгаите работали профессиональные провокаторы, но события были представлены так, будто происходила эскалация национальной напряженности между армянским и азербайджанским народами. Вновь власти бездействовали, позволяя беззаконию совершаться, националистическим эмоциям – усиливаться.

Кульминацией стратегии Горбачева на Южном Кавказе стал "Черный январь" 1990 года, когда сначала произошли нападения боевиков на армян под видом "стихийного погрома", а затем массовые убийства азербайджанцев карательными отрядами. Необходимо подчеркнуть, что без манипуляций из советского центра националистические акции в Баку были невозможны. Баку был и до сих пор остается многонациональным городом, где жителей в последнюю очередь интересует национальность человека. Известно, что организованные террористические группы в январе 1990 года не просто хватали людей на улицах, но ходили по подготовленному списку адресов (как в Кафане за два года до того), а простые бакинские азербайджанцы в те дни укрывали от боевиков их потенциальных жертв – своих армянских родственников, друзей и знакомых. И те же простые бакинские азербайджанцы, а не исполнители "погрома", сами стали жертвами теракта в Баку несколько дней спустя. Тех, кто не хотел ненавидеть соседей, заставили ненавидеть центральную власть.

Что было после Черного января?

"Черный январь" сделал дезинтеграционные процессы на Южном Кавказе необратимыми. После него советский центр уже не вмешивался в события, оставив искусственно выращенных националистов наедине с самими собой. В том же 1990 году захватившие власть в Ереване националистические силы включают в Конституцию Республики Армения претензии на азербайджанский Карабах и за год проводят полную этническую чистку – изгоняют из страны всех местных азербайджанцев, порядка 200 тыс человек. Советский Союз перестает существовать, а на Кавказе в это время идет полномасштабная Карабахская война, и боевые действия не удается остановить вплоть до возвращения к власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева. К этому моменту 20% азербайджанских территорий оказываются под оккупацией, и следующие 26,5 лет Армения последовательно разрушает Карабах и Восточный Зангезур, пока идут бесплодные мирные переговоры.

Ситуация меняется только осенью 2020 года, когда в ответ на очередную захватническую аферу властей Армении армия Азербайджана переходит в контрнаступление и в течение 44 дней деоккупирует азербайджанские районы, принуждая Ереван подписать капитуляцию в Карабахской войне. Небольшой очаг сепаратизма остается в Ханкенди, но и он прекращает свое существование в сентябре 2023 года. На этом и заканчивается эпоха ликвидации Азербайджаном на своей территории последствий программы Горбачева по развалу СССР. Стоит добавить, что в целом на Южном Кавказе последствия создания националистических элит изжиты не до конца – в армянской Конституции по-прежнему содержится претензия на Карабах, а официальный Ереван отвергает даже отдаленную перспективу возвращения азербайджанцев в Армению. Мирный договор между двумя государствами до сих пор не подписан, а о компенсации Азербайджану за разрушения в годы оккупации армянские власти попросту отказываются говорить.

И по-прежнему незакрытым остается вопрос о привлечении к ответственности организаторов и исполнителей массовых убийств бакинцев 20 января 1990 года. Многие из них ушли от наказания, уйдя из жизни, но немалая часть по-прежнему жива. Этих преступников необходимо найти и выдать правосудию, ведь у преступлений против человечности, каким был "Черный январь", нет срока давности.