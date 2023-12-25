Мир соболезнует Баку в связи с трагедией 20 января

Мировое сообщество сегодня выражает Азербайджану соболезнования по поводу "Черного января". 34 года назад в Баку погибли 147 мирных жителей.

В связи с Днем всенародной скорби в Азербайджане в адрес Баку сегодня поступают соболезнования со всех концов света.

Организация тюркских государств опубликовала на своей странице в соцсети публикацию в память о жертвах.

"В этот день, вошедший в историю Азербайджана как «Черный январь», мы вместе с нашими братьями-азербайджанцами чтим память шехидов, отдавших жизнь во имя независимости своей Родины, разделяем их горе"

– ОТГ

В Международной организации тюркской культуры также чтят память погибших бакинцев.

"20 января 1990 года. Мы чтим наших шехидов трагедии "Черного января"

– ТЮРКСОЙ

Соболезнования Азербайджану выражают в Турции. В публикации МИД страны говорится, что в Турции с уважением чтят память "азербайджанских братьев, погибших за независимость Азербайджана 20 января 1990 года".

Трагедия случилась 34 года назад в ночь на 20 января.

Цветы на Аллею шехидов возложили чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе совместно с руководителями диппредставительств и сотрудниками посольства Грузии.

"Руководители дипломатических представительств возложили цветы к могилам шехидов на Аллее шехидов, погибших за Родину. 20 Января вошло в новейшую историю азербайджанского народа как одна из самых трагических дат"

– посольство Грузии

Посол Великобритании Фергус Олд в Баку выразил соболезнования в день годовщины январской трагедии.

"Сегодня с глубокой скорбью вспоминаю тех, кто погиб за свободу и независимость Азербайджана", - написал он в соцсети.

Соболезнования выразили и в США. "Сегодня мы чтим память жертв Черного января. В этот трагический день мы выражаем глубокие соболезнования членам семей и друзьям, потерявших близких", - следует из публикации посольства США в Азербайджане.

Народ в Азербайджане сегодня вспоминает жертв 20 января, на Аллее шехидов в Баку не заканчивается поток граждан, желающих почтить память и возложить цветы к могилам погибших 34 года назад мирных жителей.

В полдень в Азербайджане состоялась минута молчания. Весь транспорт был остановлен на одну минуту в память о жертвах «Черного января». Корабли в Бакинской бухте, автомобили на дорогах и поезда дали гудок в память о погибших.

Впервые за 34 года сегодня память жертв 20 января почтили в городе Ханкенди.

Государственные флаги в Азербайджане сегодня приспущены в знак траура.