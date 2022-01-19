Вестник Кавказа

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память жертв "Черного января"

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память жертв "Черного января"
Аллею шехидов посетили сегодня Ильхам и Мехрибан Алиевы. Азербайджан чтит память 147 жертв "Черного января".

В Азербайджане вспоминают жертв «Черного января», сегодня в республике День всенародной скорби.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент, Первая леди республики Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов.

Первые лица государства почтили память погибших за свободу Азербайджана бакинцев. Ильхам Алиев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Прозвучал государственный гимн Азербайджанской Республики.

В ночь на 20 января 34 года назад в Баку погибли 147 мирных жителей, в том числе дети и старики. Их смерть стала следствием карательных мер советских властей.

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