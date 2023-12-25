Впервые за 34 года в Ханкенди была почтена память шехидов 20 Января

В Ханкенди впервые за 34 года почтили память шехидов 20 Января. Траурные мероприятия в связи с Денем всенародной скорби проходят сегодня по всему Азербайджану.

В Ханкенди впервые за 34 года состоялась церемония почитания памяти шехидов 20 Января. Здесь, как и на всей территории Азербайджана прошла минута молчания.

Напомним, что сегодня по всему Азербайджану проходят траурные мероприятия, приуроченные к очередной годовщине «черного января». Так, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили Аллею шехидов, где почтили память погибших за свободу Азербайджана бакинцев.

В ночь на 20 января 34 года назад в Баку погибли 147 мирных жителей. Их смерть стала следствием карательных мер советских властей.