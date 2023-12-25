34 года со дня трагедии Черного января в Баку

Сегодня 34-я годовщина трагедии, которая произошла в ночь с 19 на 20 января 1990 года в Баку, где погибло более полутораста мирных жителей. Память жертв тех событий почтили в посольстве Азербайджана в Москве.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы:

Трагедия произошла на излете советской власти. Теряющий контроль над страной [председатель Верховного совета СССР Михаил] Горбачев решил ввести войска в город Баку. Это было сделано с нарушением всех человеческих, международных и правовых актов самого Советского Союза, в том числе и Конституции СССР. Мы все жили в одной стране, и Азербайджан являлся одной из Республик Советского Союза. Давить свое население танками, стрелять пулями со смещенным центром, стрелять по окнам, наезжать на кареты скорой помощи - это вандализм, которому трудно найти объяснение, тем более в рамках одной страны.

По мнению азербайджанского дипломата, для СССР эти события стали точкой невозврата:

Люди собирались на улицах, кидали свои партийные билеты в кучу и поджигали их. Люди поняли, что в стране, которая давит своих людей танками без разбора, жить нельзя. На следующий день, 21 января наш выдающийся государственный политический деятель и общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев с семьей, с будущим президентом Ильхамом Алиевым пришел в это здание [теперешнего посольства Азербайджана в Москве] и дал политическую оценку [тем событиям], назвав это преступлением. Он резко осудил свершенные злодеяния, назвав их террором против мирных людей, и потребовал политико-правовой оценки и наказания зачинщиков, продемонстрировав свою солидарность с азербайджанским народом…

Гейдар Алиев бросил вызов системе. Как человек работавший в органах, как один из руководителей Советского Союза он прекрасно понимал, какие репрессии могут обрушиться на него и на его семью. Тем не менее он посчитал нужным это сделать. Это был очень важный моральный этап, когда лидер, человек, который посвятил свою жизнь азербайджанскому народу, азербайджанскому государству, рискуя собой, выступил, дал резкую оценку и потребовал наказать виновных.

- дипломат.

Гейдар Алиев не боялся ничего. Это его выступление вселило веру в азербайджанский народ. Мировая общественность не могла не заметить выступление такого крупного политика, как Гейдар Алиев. Это было прорывом информационной блокады, в которой тогда держали Азербайджан. Спецслужбами был взорван энергоблок азербайджанского телевидения, а тогда это был основной канал, других возможностей в то время не было, частых каналов, это был единственный государственный канал, по которому люди узнавали всю информацию. Поэтому выступление Гейдара Алиева, которого стали цитировать мировые СМИ, некоторые смелые российские газеты произвело большое впечатление на наш народ.

- Полад Бюльбюль оглы.

Азербайджанский народ не сломили, азербайджанский народ нашел в себе силы пережить эту трагедию. Благодаря Верховному главнокомандующему, президенту Азербайджанской Республики, Ильхаму Алиеву, Азербайджан одержал блестящую победу в 44-дневной войне в 2020 году. И в 2023 году, в результате молниеносной контртеррористической операции была поставлена окончательная точка карабахскому сепаратизму.

- посол Азербайджана в России.

Мы победили не только армянскую армию, мы победили страны, которые их поддерживали, которые их вооружали… Франция и другие страны на Западе, не хочу их называть, поддерживали Армению, а некоторые и прямо во время войны передавали им оружие. Тем не менее азербайджанский народ, азербайджанская армия, верховный главнокомандующий одержали блестящую победу.

- Полад Бюльбюль оглы.

Руководитель гуманитарных программ представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова:

Для всего азербайджанского народа и для всех, кто имеет отношение к Азербайджану, сегодняшний день - один из самых трагичных, один из самых печальных дней. 34 года тому назад в мирно спящий Баку ворвались танки, не пощадив никого. Под гусеницами танков погибали и медики, и молодожены, и дети, и, конечно, взрослые мужчины. Люди были шокированы, не понимали, что происходит, потому что привыкли жить в стране, где государство всегда несло ответственность за их безопасность, за их жизни, и вдруг вот такая страшная ночь. К большому сожалению, до сих пор виновники этой трагедии не наказаны. Но мы все надеемся, что все-таки справедливость восторжествует.

Светлая память нашим шехидам, светлая память всем погибшим, и большое спасибо тем, кто в ту ночь выстоял. Мы всегда будем помнить о них, потому что их жизни, их старания дали нам возможность сегодня ходить с гордо поднятой головой в независимом Азербайджане.

- Тамилла Ахмедова.

Юрист Айдын Джебраилов:

Я был очевидцем событий того черного дня. Это было ужасно. Я приехал из Москвы, чувствуя, что что-то происходит. Что я видел в то время? До ввода войск в Баку (что было абсолютным шоком) и расстрела граждан [СССР] я был свидетелем попустительства. В Баку было много беженцев из Армении, которые ходили по городу и выражали возмущение, совершали какие-то противоправные поступки. Тогда еще можно было предупредить какие-то эксцессы, но Горбачев дождался обострения. И когда уже всех армян вывезли из города, никакой опасности для них не было, в Баку начался расстрел мирных жителей.

Я в то время был на бакинском проспекте Ленина. Видел на зданиях следы от трассирующих пуль. А на утро стало известно, что около 200 человек мирных жителей было расстреляно. Да, эти люди протестовали, но они не были военными. Это страшное событие фактически завершило этап "причастности" Азербайджана к Советскому Союзу. Произошел массовый выход людей из партии. Это результат абсолютно непродуманной, отвратительной национальной политики, которая в то время господствовала.

- Айдын Джебраилов.

20 января - День всенародной скорби в Азербайджане

Необоснованные территориальные претензии Армении к Азербайджану, которые, к сожалению, центр не пресекал, в Азербайджане вызывали волну возмущения, и в результате, привели к этой ужасной трагедии. Советская армия почему-то вошла ночью, как будто в какой-то город-неприятель или город врагов. И совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением, грубо нарушив нормы международного права и действующую на тот момент Конституцию СССР, и другие нормативно-правовые акты тогдашней страны

- посол Азербайджана.

Когда Гейдар Алиев вернулся к руководству страной, то сразу была создана комиссия, и на специальном заседании Милли Меджлиса уже в 1994 году убийства невинных людей были оценены как военная агрессия и преступление. В марте 1994 года было принято постановление ”О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года”. Именно 20 января было объявлено Днем Всенародной скорби. - Полад Бюльбюль оглы.

Посол Азербайджана в России заявил, что сегодня впервые на всей территории Азербайджана, включая Карабах, включая Ханкенди, отмечается День всенародной скорби.

Мы должны помнить, благодаря кому мы сегодня живем в свободной демократической стране. Благодаря кому сегодня Азербайджан по-настоящему суверенная страна, которая может защищать свои права, своих граждан, вести самостоятельную зарубежную политику и указывать, даже крупным странам, на достоинство азербайджанского народа. Как вы знаете, под руководством президента все наши дипломатические миссии во всех странах проводят самостоятельную политику и защищают интересы своей страны. Я человек старшего поколения, но очень важно, чтобы наша молодежь всегда помнила об этом. Сегодня мы все вместе с глубочайшей скорбью и уважением чтим светлую память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за территориальную целостность, свободу нашего народа и независимость нашего государства.