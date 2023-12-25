Память жертв Черного января почтили в посольстве Азербайджана в Москве

Мероприятие в память о жертвах Черного января в Баку прошло в посольстве Азербайджана в Москве. Его участники вспомнили страшные события 20 января 1990 года и почтили память погибших.

В посольстве Азербайджана в Москве прошло памятное мероприятие, посвященное Черному январю.

Оно началось с церемонии возложения цветов в память жертв той страшной трагедии.

34 года назад в Баку была совершена серия преступлений против человечности, известная как Черный январь.

Сначала организованные террористические группы по приказу руководства СССР устроили нападения на армян, причем по заранее подготовленному списку адресов.

Обычные бакинские азербайджанцы в эти дни укрывали от боевиков своих армянских родственников, друзей и знакомых. Милиция, заранее предупрежденная, бездействовала, намеренно распространялись слухи о "погромах".

Затем, в ночь с 19 на 20 января, в Баку вошли отряды карателей на танках, переодетые в армейскую форму. Боевиков, убивавших армян, сменили другие – убивавшие азербайджанцев, якобы для прекращения "погромов". Каратели беспорядочно стреляли по прохожим и жилым домам, давили людей и машины гусеницами танков. В ту ночь погибло 147 азербайджанцев, среди которых были дети, женщины и старики.

Наутро террористическая акция, снова по команде сверху, была остановлена, места убийц на танках заняли обычные советские солдаты.