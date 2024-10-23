Самые странные находки в пустынях: топ-7 открытий

На бескрайних просторах Сахары, Атакамы, Аравийской и некоторых других крупнейших пустынь мира современные технологии позволили обнаружить то, что бросает вызов общепринятым представлениям: от свидетельств развитых доисторических цивилизаций до загадочных геологических образований. Расскажем о 7 самых странных находках в пустынях.

Пустыни занимают почти четверть суши, и большую часть этих территорий только предстоит исследовать. Под песками пустынь, где дюны простираются до самого горизонта, а температура достигает экстремальных значений, скрыто еще много удивительных артефактов. Эти бесплодные ландшафты, безжизненные на первый взгляд, таят в себе древние секреты и необъяснимые явления, которые порой ставят под сомнение понимание хода истории человечества и законы природы.

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Волшебные круги Намибии

Что: пустынный ландшафт усеян миллионами таинственных кругов

пустынный ландшафт усеян миллионами таинственных кругов Где: пустыня Намиб, Намибия

пустыня Намиб, Намибия Возраст : как минимум 75 лет

: как минимум 75 лет Когда нашли: впервые задокументировано в 1920-х годах

Глубоко в пустыне Намибии на протяжении нескольких тысяч километров встречаются участки с миллионами идеально ровных загадочных кругов. Эти круги с радиусом до 12 метров могут сохраняться на протяжении как минимум 75 лет. Местное население называют эти круги "следами богов". Недавние исследования показывают, что это необычное явление может быть связано с саморегуляцией растительности в борьбе за воду, большинство ученых уже опровергли другую теорию, основанную на деятельности живущих в этой местности термитов. 10 лет назад такие круги были впервые обнаружены в западно-австралийской пустыне.

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Ливийское стекло

Что: древнее стекло выступает доказательством падения в Сахаре метеорита

древнее стекло выступает доказательством падения в Сахаре метеорита Где: Великое песчаное море на границе Ливии и Египта, Сахара

Великое песчаное море на границе Ливии и Египта, Сахара Возраст : почти 29 млн лет

: почти 29 млн лет Когда нашли: 1932 год

В Великом песчаном море Сахары, расположенным между Ливией и Египтом, встречаются залежи желтого стекла. Такое стекло в древности использовалось даже для изготовления скарабея, украсившего ожерелье фараона Тутанхамона. Исследования показывают, что это стекло желтого цвета образовалось при аномально высоких температурах, сопоставимых с последствием взрыва атомной бомбы или падением на землю метеорита. После взрывов атомной бомбы на местах испытаний остаются особенные минералы, например, тринитит (Нью-Мексико). Содержание в ливийском стекле иридия служит индикатором его метеоритного происхождения.

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Мегалиты Набта-Плайя

Что : древний каменный круг старше Стоунхенджа почти на 2 тысячелетия

: древний каменный круг старше Стоунхенджа почти на 2 тысячелетия Где : Нубийская пустыня в Сахаре, Египет

: Нубийская пустыня в Сахаре, Египет Возраст: примерно 7 тысяч лет

примерно 7 тысяч лет Когда нашли:1974 год

Сложное расположение массивных каменных плит в пустыне Сахара демонстрирует астрономические знания, которыми обладали доисторические общества. Некоторые эксперты полагают, что египетский каменный круг может быть самой древней обсерваторией. На данный момент это один из самых ранних памятников египетского неолита. Мегалитический комплекс включает в себя круг камней, выровненных по положению определенных звезд. Эти камни, некоторые из которых весят несколько тонн, отслеживают восход солнца в день летнего солнцестояния и сезон дождей.

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Кладбище китов

Что: окаменелости древних морских гигантов

окаменелости древних морских гигантов Где: пустыня Атакама, Чили

пустыня Атакама, Чили Возраст : 2-7 млн лет

: 2-7 млн лет Когда нашли: 2010 год

Мало кто ожидает найти останки китов в пустыне, но в Чили рабочие обнаружили окаменелые останки китов возрастом около 5 миллионов лет. По словам ученых, было четыре отдельных массовых выброса китов на берег, вероятно, вызванных цветением токсичных водорослей. Концентрация морских ископаемых в пустыне Атакама, которая считается самой засушливой на земле, велика: кроме скелетов почти 80 китов, в Атакаме были найдены предки современных дельфинов. В этой пустыне также находится крупнейший в мире доисторический антропоморфный рисунок неизвестного происхождения.

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Корабль пустыни

Что: португальское судно обнаружено глубоко в песках Намибии

португальское судно обнаружено глубоко в песках Намибии Где: пустыня Намиб, Намибия

пустыня Намиб, Намибия Возраст : более 500 лет

: более 500 лет Когда нашли: 2008 и 2016 годы

На алмазных месторождениях Намибии шахтеры наткнулись на неожиданную находку: прекрасно сохранившееся португальское торговое судно XVI века. В грузовом отсеке судна обнаружились сундук с золотыми монетами, слоновая кость, медные слитки и навигационные инструменты. В засушливых условиях сохранились даже такие хрупкие предметы, как фрагменты тканей и деревянные конструкции, что предоставило ученым возможность заглянуть в историю морской торговли и навигации эпохи Великих географических открытий. А самым известным кораблем, севшим на мель у берегов Намибии, которое впоследствии поглотила пустыня, считается немецкий пароход "Эдуард Болен" (1909 год).

Ямы в долине Писко

Что : загадочные ямы вдоль пустынных гор Перу

: загадочные ямы вдоль пустынных гор Перу Где: долина Писко, Наска, Перу

долина Писко, Наска, Перу Возраст : доколумбовый период, примерно XV век

: доколумбовый период, примерно XV век Когда нашли: 1931 год

В горах долины Писко в Перу было найдено около 7 тысяч искусственных отверстий. Эти углубления тянутся на 1,5 километра полосой шириной около 20 метров, некоторые ямы достигают глубины 2 метров. Самым интригующим является их тщательное расположение - отверстия выстраиваются с идеальной точностью. В Наске находятся более известные геоглифы, как рисунки животных, птиц и цветов, так и геометрические узоры, приписываемые цивилизации Наска (II в. до н. э. - VI в. н. э.).

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Свитки Мертвого моря

Что: сотни древних рукописей проливают свет на историю религии

сотни древних рукописей проливают свет на историю религии Где: пещеры Иудейской пустыни, Мертвое море

пещеры Иудейской пустыни, Мертвое море Возраст : около 2 тысяч лет

: около 2 тысяч лет Когда нашли: 1947 год

В пещерах Кумрана около Мертвого моря бедуины обнаружили рукописи возрастом более 2000 лет, которые произвели революцию в понимании древних еврейских текстов. Эти свитки, сохранившиеся в засушливых условиях, содержали библейские писания и ранее неизвестные религиозные документы. В то время как большинство свитков оказались подлинными, некоторые фрагменты были идентифицированы как подделки.