Как Мартирос Сарьян стал самым народным армянским художником

Как Сарьян жил в донской степи, как из хулигана вырос художником, как учился у Сурикова и Коровина, как перебрался в Армению и в чем особенности его живописи – расскажем в этом материале.

Иван Айвазовский, Грант Матевосян, Генрих Малян были выходцами из глубинки. Талант советского живописца Мартироса Сарьяна также проявился вдали от города, в краях, где безраздельно господствуют спокойствие и умиротворение.

Как Сарьян жил в донской степи?

Мартирос Сергеевич (Саркисович) Сарьян родился 28 февраля 1880 года в Нахичевани-на-Дону (ныне часть Ростова-на-Дону) в крестьянской семье. Его отец был разнорабочим: строил дома, мельницы, рыл колодцы. Мать Устианэ Багдасаровна была домохозяйкой. В большой семье девятерых детей рано приучали к труду. Жили они в доме дяди будущего художника.

В 1883 году Сарьяны вынуждены были покинуть этот дом и какое-то время жить в степи под открытым небом. От волков и непрошеных гостей семью оберегала собака.

Вскоре на берегу речки Самбек Саркис вырыл колодец, а затем построил дом из необожженного кирпича. Безлюдные пейзажи, бескрайний горизонт и величественная в своей пустынности и строгости степь научили юного Мартироса наслаждаться природой.

Как Сарьян из хулигана вырос художником?

Обустроившись на новом месте, родители Мартироса задались целью дать детям образование. В возрасте семи лет Сарьян был зачислен в городское училище в Нахичевани-на-Дону, единственное на тот момент учебное заведение, принимавшее детей из малообеспеченных семей. Хулиган и задира, Сарьян часто оставался после уроков – в наказание. В это время он рисовал. Учитель рисования Андрей Бахмутский предложил мальчику всерьез задуматься о художественном ремесле.

Окончив училище в 1895 году, Мартирос освоился на городской службе по приему подписки на журналы и газеты. Работа была не сложная, и свободное время он опять же стал посвящать рисованию. Порой ему тайком удавалось делать наброски портретов наиболее колоритных посетителей. Один из них как-то увидел рисунок, и стал расхваливать свой портрет и его автора. Мартирос рассказал об этом дома, и тогда его старший брат Ованес поклялся собрать деньги, чтобы младший смог выучиться на художника в Москве.

Как Сарьян учился у Сурикова и Коровина?

В 1897 году Мартирос Сарьян поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (ныне Московский художественный институт имени В.И. Сурикова) и стал учеником выдающихся русских художников Валентина Серова и Константина Коровина. По окончании училища Сарьян впервые отправился в путешествие по Армении, а вернувшись, стал активно участвовать в культурной жизни сообщества русских художников. Его первая выставка открылась в 1907 году в Москве, и художник стал узнаваем. Хотя публика не сразу восприняла художественный стиль мастера, выставка оставила глубокое впечатление в умах творческой интеллигенции, искавшей новые формы изобразительного искусства.

В чем особенность сарьяновской живописи?

Кроме учителей и наставников на формирование творческого стиля художника повлияли картины Анри Матисса и Поля Гогена. Мир Сарьяна это буйство ярких красок, в которых доминируют голубые и розовые тона. Одержимый живописью, он мог отказаться от всего, только чтобы увидеть новые места. За короткий промежуток времени Сарьян успел посетить Турцию, Египет, Францию, Иран. Его манили неизведанные им пейзажи, пестрая палитра городских улочек древних городов и безлюдные пейзажи. Скептики могли нелестно отзываться о творчестве Сарьяна, называя его молодым сумасшедшим. Но с этим яростно спорили представители новой французской школы живописи и русские авангардисты, настаивая на том, что у художника Сарьяна врожденное чувство цвета.

Как Сарьян в Армению перебрался?

К 1914 году в Москве у него была своя мастерская, известность, признание. Но Первая Мировая война и революция вынудили художника уехать в Ереван, где, по его мнению, мог быть востребован его талант. Много путешествуя по региону, порой вынужденно переезжая из одного дома в другой, он окончательно осел в уже советской Армении, где стал автором герба АрмССР и посвятил малой родине всю оставшуюся жизнь, отобразив в своих работах каждый ее уголок. Признанный на Родине и за рубежом мастер, также приложил руку к созданию Союза художников республики, Музея ИЗО и художественного училища.