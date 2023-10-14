Заброшенный Туманян. Городок, ставший прибежищем художников

Туманян небольшой армянский городок в 158 км от Еревана. Его сложно называть городом, несмотря на официальный статус. Туристы туда приезжают редко, а на слуху город лишь благодаря тому, что назван в честь выдающегося писателя. Однако даже такая малопригодная глубинка привлекает людей творческих и любителей заброшенных объектов.

Завод огнеупорных материалов (Не охраняется)

На южной окраине Туманяна, вдоль автомагистрали М6, на правом берегу реки Дебед, стоит огромный заброшенный завод.

Что было

Соседство с такими промышленными гигантами как фабрики и заводы Кировакана и знаменитый металлургический комбинат в Алаверди повлияло на создание этого завода, ставшего градообразующим предприятием. Ключевую роль в основании предприятия сыграло открытие в середине 1930-х залежей тугоплавких металлов к северу от Туманяна, в селе Дзагидзор. На заводе обогащали медь, молибден, вольфрам и другие металлы, производили огнеупорные материалы и конструкции, оксидную и карбидокремниевую керамику. Благодаря заводу крошечный Туманян заметно разросся.

Что стало

Крах предприятия случился в середине 1990-х. В 1995 году завод перешел в частные руки и сконцентрировался исключительно на производстве кирпича. Окончательно предприятие остановилось в середине нулевых. Сегодня проникнуть на территорию завода очень просто. Цеха (более 10 строений) разрушены, повсюду камни, кирпичи и арматура. Мебель уничтожена.

Удивительно, но металлические конструкции, конвейерные ленты и некоторое заводское оборудование до сих пор на месте, несмотря на то, что все проржавело. Видимо, расхищение и последующая транспортировка металла значительно дороже его конечной стоимости на вторичной металлообработке. Самые жуткие помещения завода – огромные печи, которые настоятельно не рекомендуется посещать в ветреную погоду.

Швейная фабрика (Обитаема)

В двух шагах от главной площади города стоит здание бывшей швейной фабрики.

Что было

В конце 1940-х было построено большое трехэтажное здание средней школы, выполненное в позднем сталинском стиле. Там учились дети работников градообразующего предприятия. Но в 1980-х построили новую школу, а старую переделали в швейную фабрику, где около двухсот женщин шили платья, свитера, брюки, купальники… Помещения с пятиметровыми потолками хорошо подошли для предприятия.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что стало

Как и завод огнеупорных материалов, швейная фабрика не смогла выстоять после распада СССР и вскоре закрылась. Три десятка лет здание пустовало и не отапливалось. За это время помещения отсырели, краска облупилась, напольное покрытие также пришло негодность, а мебель исчезла. Большинство ткацких станков сохранилось, однако все они подверглись частичному демонтажу.

Тем не менее удачное расположение бывшей фабрики (почти в центре города) предотвратило расхищение и разрушение здания от рук вандалов. С 2022 года, с разрешения собственника помещения, там обустроились люди творческих профессий, художники, дизайнеры, которые переехали сюда из России и других стран СНГ. Говорить о полном восстановлении здания не приходиться, стены по-прежнему обшарпаны, не все цеха убраны. Однако творческая коммуна полна энтузиазма и уже значительно оживила заброшенную фабрику, дав своему дому-проекту название – Абастан (убежище).