Кирилл и Илья Зданевичи – братья, открывшие миру Нико Пиросмани

Братья Зданевичи не только стали первооткрывателями творчества Нико Пиросмани, но и сами приобрели известность в мире искусства и литературы. Расскажем о том, как сложилась жизнь старшего брата в Советском Союзе, младшего – в Париже, а также об их последней встрече в 1966 году.

Детство и начало самостоятельной жизни братьев Зданевичей

Кирилл Зданевич родился 10 июля 1892 года в селе Коджори близ Тбилиси. Его отец — Михаил Зданевич – был потомком выходцев из Польши, сосланных на Кавказ после подавления Варшавского восстания 1830 года, окончил Сорбонну, знал несколько языков и преподавал французский. Мать — Валентина, урожденная Гамкрелидзе, – была пианисткой, ученицей Петра Ильича Чайковского.

Их младший сын Илья родился 21 апреля 1894 года в Тбилиси. Братья получили образование в 1-й мужской гимназии, а Кирилл еще окончил курсы рисования и живописи. В 1911 году они приехали в Петербург, старший брат поступил в Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской академии художеств, а младший стал студентом юридического факультета университета. В студенческие годы они подружились с Владимиром Маяковским, Михаилом Ларионовым, Наталией Гончаровой, другими представителями художественного авангарда. Илья серьезно увлекся футуризмом, а потом придумал новое поэтическое и художественное направление — "всёчество", которое должно было, по его замыслу, стать универсальным и объединить все существовавшие до этого стили и жанры.

Нико Пиросмани. Портрет Ильи Зданевича. 1913

Как был открыт художник Нико Пиросмани?

Летом 1912 года братья вместе со своим другом – художником Михаилом Ле-Дантю — приехали в Тбилиси. Картины, которые молодые люди увидели в духанах, поразили их, Зданевичи начали покупать работы неизвестного автора, а потом нашли и самого художника – им оказался Нико Пиросмани. В феврале следующего года в газете "Закавказская речь" появилась первая публикация о нем – статью под названием "Художник-самородок" написал Зданевич-младший, а еще через месяц на выставке "Мишень" в Москве картины Пиросмани уже соседствовали с полотнами Ларионова, Гончаровой, других авангардистов.

Писатель Константин Паустовский, снимавший в Тбилиси комнату у Зданевичей, вспоминал о хранившейся в их доме коллекции Пиросмани:

Стены во всех комнатах, террасы и коридоры, даже кладовые и ванная были завешаны от потолка до пола необыкновенными по рисунку и краскам картинами. Много картин, не поместившихся на стенах, было свернуто в рулоны и стояло в углах.

Возвращение в Грузию

В 1913 году Кирилл Зданевич, не окончив курс в академии, отправился в Париж и стал заниматься у Александра Архипенко, скульптора и художника-кубиста, который переехал во Францию в 1908 году. Зданевич пробовал свои силы в разных художественных направлениях, привлек внимание Пабло Пикассо, который написал "5+" прямо на одной из его картин. Правда, сам этот холст мало кто видел: дочь художника, Мирель Зданевич, как-то поинтересовалась его судьбой, и отец ответил, что все работы того времени остались в Париже. В августе 1914 года Зданевич был призван в армию и покинул Францию. Во время Первой мировой войны он воевал на Прусском фронте, получил ранение, попал в госпиталь, а потом вернулся в Тбилиси.

Илья Зданевич в 1915-1917 годах был военным корреспондентом петроградской газеты "Речь" и британской The Guardian, как член Кавказского отдела Императорского русского географического общества публиковался в его "Известиях", а летом 1917 года в качестве фотографа и чертежника участвовал в археологической экспедиции под руководством историка Эквтиме Такаишвили.

Вернувшись в Тбилиси, Зданевич продолжил занятия литературой, в своих произведениях экспериментировал с заумным языком. Вместе с Алексеем Кручёных, Игорем Терентьевым и другими футуристами он устраивал лекции, дискуссии, выставки, поэтические и театральные вечера, а афиши для них рисовал Кирилл Зданевич. Также он расписывал артистические кафе и студии, иллюстрировал книги младшего брата и его друзей.

Советский период Кирилла Зданевича

Осенью 1920 года братья уехали в Стамбул, а потом – в Париж. Зданевич-старший прожил там недолго и в 1921-м вернулся на родину. В грузинской столице он оформлял спектакли в Театре имени Шота Руставели, созданные им портреты, пейзажи и натюрморты показывали на выставках в Батуми, Тбилиси и Москве. Зданевич продолжал заниматься творчеством Пиросмани, но почти все собранные братьями картины передал Государственному музею искусств Грузии.

Илья был зол на моего отца за то, что тот передал безвозмездно в дар музею Грузии большую часть работ Пиросмани. Папа просто понимал, что иначе картины все равно отберут. А для Ильи это было странным. Он же уехал в Париж, оставив все картины Пиросмани в Тифлисе, так как не знал, что уезжает навсегда. И он возмущался – какое право брат имел распоряжаться картинами, которые они собирали вместе?

– Мирель Зданевич.

В 1930-х Кирилл Зданевич с семьей переехал в Москву. Там летом 1949 года он был арестован, осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы. Наказание художник отбывал в Воркуте, в феврале 1957-го он был освобожден, через месяц реабилитирован и вернулся в Тбилиси. Зданевич вернулся к живописи, в 1963 году опубликовал монографию о Пиросмани и в том же году стал заслуженным деятелем искусств Грузии.

Парижский период Ильи Зданевича

Приехав в Париж, Илья Зданевич познакомился и сблизился с Пабло Пикассо, Полем Элюаром, Жаном Кокто, Робером и Соней Делоне, другими авангардистами, придумал себе псевдоним Ильязд и под этим именем вошел в историю искусства. В 1920-х он активно участвовал в организации знаменитых благотворительных костюмированных балов "Союза русских художников", которые вместе с ним оформляли Ларионов, Гончарова, Виктор Барт, Давид Какабадзе, Морис Утрилло, Фудзита и многие другие художники. Сергей Дягилев познакомил Ильязда с Коко Шанель – так начались годы их сотрудничества и дружбы. Сначала Зданевич был художником по тканям на предприятии Шанель, потом возглавил его, а в 1933-1937 годах являлся директором фирмы Chanel.

В начале 1940-х Ильязд занялся издательской деятельностью: его заинтересовало livre d’artiste ("Книга художника") – направление, которое сформировалось в искусстве в начале ХХ века. Авторы таких произведений не только работали над содержанием и иллюстрациями, но и продумывали все остальные элементы книги. "Книга художника" создавалась вручную в единственном экземпляре или печаталась небольшим тиражом. Иллюстрации для livre d’artiste Ильязда делали Пабло Пикассо и Марк Шагал, Жоан Миро и Фернан Леже, Жорж Брак и Альберто Джакометти – всего с 1940 по 1974 год Зданевич издал 21 "Книгу художника" и получил мировую известность.

Как прошли последние годы братьев Зданевичей?

В 1966 году Кириллу Зданевичу удалось на полтора месяца приехать в Париж, и братья встретились после многолетней разлуки. Под впечатлением от этого путешествия Зданевич-старший создал цикл работ, которые были показаны на выставке "Париж глазами художника" в марте 1967 года. 1 сентября 1969 года Кирилл Зданевич скончался в Тбилиси, его похоронили в Пантеоне писателей и общественных деятелей Грузии.

В 1969 году картины Пиросмани из Грузии привезли в Лувр. Илью Зданевича организаторы выставки на открытие не пригласили, возможно, опасались рассказа о том, кто является истинным владельцем этих полотен. Он купил билет и посмотрел на принадлежавшие ему картины как обычный посетитель. Скончался Ильязд 25 декабря 1975 года в Париже и был похоронен на грузинской части кладбища в Левиль-сюр-Орже.