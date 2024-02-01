Князь Александр Шервашидзе-Чачба, работы которого уничтожил пожар в Сухуми

Пожар в Центральном выставочном зале в Сухуме, вспыхнувший 21 января, уничтожил порядка 4 тыс. работ абхазских мастеров, в том числе Александра Шервашидзе-Чачба. Расскажем о судьбе художника и его работах.

Александр Шервашидзе-Чачба происходил из семьи последнего владетеля Абхазского княжества, живописи учился в Москве и Париже, оформлял спектакли Петербургских императорских театров, а потом почти 50 лет жил и работал в Париже и Монте-Карло. Расскажем о его сотрудничестве с Всеволодом Мейерхольдом, многолетней работе в "Русском балете" Сергея Дягилева и о том, где хранятся работы художника.

Семья последнего владетеля Абхазского княжества

Отец художника Константин Шервашидзе-Чачба был младшим сыном Георгия II — последнего владетеля Абхазского княжества, при котором Абхазия в 1810 году вошла в состав Российской империи. В 1831 году 19-летний Константин окончил Пажеский корпус, годом позже был арестован за участие в заговоре, целью которого было восстановление грузинской государственности.

Потом он был переведен в полк, который квартировался в Твери, до конца жизни находился под секретным надзором и не мог посещать Абхазию. В середине 1860-х годов Шервашидзе-Чачба подал в отставку, женился на пианистке Наталье Данлуа и переехал в Феодосию. Там 24 декабря 1867 года и родился будущий художник.

После развода родителей Александр и его младший брат Владимир остались с отцом. До десяти лет мальчик получал домашнее образование, а потом был определен в кадетский корпус, хотя военная карьера его не привлекала. После смерти отца в ноябре 1883 года Александр оставил учебу и уехал к матери в Киев. Там в 1889 году он окончил реальное училище, параллельно занимаясь рисованием.

Учеба в Москве и Париже

В 1891 году князь стал вольнослушателем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а через два года по совету Василия Поленова продолжил обучение в студии Фернана Кормона в Париже. Там он познакомился с Александром Бенуа, Виктором Борисовым-Мусатовым, Максимилианом Волошиным, другими художниками и поэтами из России, участвовал в выставках, публиковал статьи о живописи в журналах

"Мир искусства"

"Золотое руно"

"Аполлон".

Декоратор Петербургских императорских театров

В конце 1906 года Шервашидзе-Чачба приехал в Петербург и получил приглашение на работу от главного художника императорских театров Александра Головина. Первым заказом стали декорации к опере Шарля Гуно "Фауст" для Мариинского театра. В 1908-1909 годах сценограф вместе с Всеволодом Мейерхольдом работал над постановкой оперы Рихарда Вагнера "Тристан и Изольда" в Мариинском. Сотрудничество режиссера и художника продолжилось спектаклем по пьесе немецкого драматурга Эрнста Хардта "Шут Тантрис" – премьера в Александринском театре состоялась в марте 1910 года.

В качестве декоратора, а потом главного декоратора императорских театров Шервашидзе-Чачба оформил более 40 спектаклей. Также он сотрудничал с петербургским "Старинным театром" и познакомился там с режиссером Николаем Евреиновым и актрисой Натальей Бутковской.

Два года в Сухуме

В 1918-1919 годах Шервашидзе-Чачба жил в Сухуме, открыл детскую художественную школу, а при Сухумском артистическом обществе вместе с Евреиновым и Бутковской организовал театральные курсы для местной молодежи. Однако из-за сложной политической обстановки и конфликтов с местными властями художнику пришлось покинуть Абхазию – некоторое время он прожил в Коктебеле у Волошина, с которым подружился еще в Париже.

"Русский балет"

В 1920 году Шервашидзе-Чачба получил приглашение от Сергея Дягилева стать сценографом в его труппе "Русский балет".

Я с 1920 года работал очень много для балетов Сергея Павловича Дягилева, по эскизам художников Франции – Пикассо, Дерена, Брака, художников нового направления в живописи

– художник.

Он также признавался, что работа в дягилевской труппе давала "возможность выполнять любимое занятие – написание своей рукой больших холстов, то есть декораций". Так, в балете "Голубой экспресс", поставленном в 1924 году Брониславой Нижинской на музыку Дариюса Мийо, занавесом стала многократно увеличенная картина Пабло Пикассо "Две женщины, бегущие по пляжу". Шервашидзе-Чачба настолько точно выполнил копию, что Пикассо подписал занавес своим именем. Дягилев называл своего сценографа "неотразимым русским художником", а премьер "Русского балета" Сергей Лифарь - "непревзойденным мастером, соучастником художественно-театральной революции на Западе".

Париж и Монте-Карло

В мае и июне 1929 года в Монте-Карло и Париже прошли премьеры трех постановок последнего сезона "Русского балета". Летом труппа выступала в Лондоне, а потом приехала в Венецию. Там здоровье Дягилева внезапно ухудшилось, и 19 августа он скончался. После смерти антрепренера Шервашидзе-Чачба до 1948 года работал "для его преемников": дягилевская труппа распалась, был создан "Русский балет Монте-Карло", который сохранил репертуар и во многом продолжил ее традиции.

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, Шервашидзе-Чачба уехал из Парижа в Монте-Карло. В 1946 году руководитель труппы "Новый балет Монте-Карло" Лифарь поставил на музыку Артюра Онеггера и Александра Черепнина балет "Шота Руставели", а Шервашидзе-Чачба создал для этого спектакля эскизы декораций.

Художник сотрудничал с другими европейскими театрами, писал портреты, жанровые картины, пейзажи и натюрморты с театральными масками, его работы были показаны на выставках русского искусства в Париже, Амстердаме, Лондоне и других городах.

Посмертное возвращение

В СССР о Шервашидзе-Чачбе долгое время почти ничего не знали: дочь Русудана не имела связи с отцом после 1929 года, когда переписка с ним прервалась. Общение возобновилось благодаря случайности: искусствовед Отар Пиралишвили в фондах Музея искусств Грузии обратил внимание на женский портрет, подписанный Шервашидзе-Чачбой и датированный 1899 годом. Он заинтересовался автором и в 1956 году написал статью, в которой сообщил о смерти живописца. Через два года публикация попала в руки самого художника. Он ответил Пиралишвили благодарственным письмом, исправив при этом "небольшую неточность":

Я еще жив, к моему удивлению, не болею и живу совершенно один.

Шервашидзе-Чачба также сообщил, что все свои работы "готов отдать для музеев" Грузии и Абхазии. Вскоре около 500 работ и личный архив художника поступили в Государственный музей искусств Грузии в Тбилиси и Государственную национальную картинную галерею в Сухуме. Между художником и его дочерью началась переписка, в 1968 году она получила возможность встретиться с отцом. В Париж Русудана приехала 25 августа, но увидеться им не удалось: Шервашидзе-Чачба скончался 17 августа и был похоронен на русском кладбище в Ницце. На следующий год мемориальные выставки состоялись в Абхазии и Грузии, а в мае 1985 года прах художника перевезли в Сухум и перезахоронили у Национального музея.

Выставки в России, Абхазии и Грузии

Работы Шервашидзе-Чачбы есть также в Государственной Санкт-Петербургской театральной библиотеке, Государственном центральном театральном музее имени Бахрушина, частных коллекциях в России и других странах. Они выставлялись в Центральном доме художника в Москве, а в Петербурге – в музее-квартире Исаака Бродского и театральной библиотеке.

В декабре 2013 года на могиле художника открыли памятник, а Абхазский государственный музей подготовил выставку личных вещей Шервашидзе-Чачбы, которые передал в дар его внук. 150-летие живописца отметили выставкой в Союзе художников Абхазии, а через год еще одна выставка прошла в Доме писателей Аджарии.

Работы Шервашидзе-Чачбы, хранившиеся в картинной галерее в Сухуме, постигла печальная участь: они погибли во время пожара 21 января нынешнего года.