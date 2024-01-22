Горевшие в Абхазии картины привезут в Россию на реставрацию

Россия займется реставрацией картин, пострадавших от пожара в галерее в Сухуме. Часть полотен приведут в порядок на месте, часть - отправят в Россию.

В министерстве культуры России рассказали о планах по реставрации пострадавших в пожаре картин из Национальной галереи Абхазии.

"Работы, которые больше всего пострадали, запланировано привезти в реставрационные мастерские Москвы и Петербурга. Часть картин будут восстанавливать на месте. Для этого готовится план работы специалистов в Абхазии"

– министерство

В абхазской столице российские специалисты оценили нанесенный картинам ущерб, сделали фотографии крупных полотен, описали состояние сохранности, взяли пробы красочного материала.

"Провели противоаварийное укрепление около 60 работ, наиболее пострадавших от пожара. Благодаря этому удалось приостановить их дальнейшее разрушение"

– Минкульт РФ

В Сухуме российский реставраторы законсервировали большую часть пострадавших картин, чтобы уберечь их от дальнейшего разрушения. Также были даны рекомендации местным специалистам по сохранению полотен.