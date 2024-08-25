Выставка абхазских художников пройдет в Стамбуле

В Стамбуле пройдет выставка абхазских художников. Организатором выступила галерея AUADA при поддержке Минкультуры Абхазии.

Стамбул, удивительный город, в котором восток встречается с западом, станет центром внимания для ценителей искусства в период с 5 по 19 сентября этого года. На протяжении двух недель в столице Турции будет проходить уникальная выставка, посвященная творчеству абхазских художников.

«Художники и представители абхазо-адыгской диаспоры в Турции Д. Хуваж и С.Эргюн обратились к нам с предложением провести в Стамбуле выставку абхазских художников, посвященную трагическим событиям 21 января, когда в фонде Абхазской национальной картинной галереи произошел пожар в результате которого, почти все работы были утеряны»

– художница Диана Хинтба

Искусство Абхазии имеет богатое историческое наследие, которое бережно передается из поколения в поколение. Выставка в Стамбуле станет шансом заглянуть в прошлое и настоящее этого прекрасного региона через призму художественных произведений. От классических картин до современных инсталляций, каждая работа несет в себе частичку истории, культуры и души абхазского народа.

Произведения, представленные на выставке, продемонстрируют разнообразие техник и стилей, характерных для абхазского искусства. Здесь будут не только картины, но и инсталляции, выполненные из различных материалов, работы по дереву, коллажи, куклы ручной работы и многое другое.