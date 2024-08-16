Объекты культурного наследия будут охранять у Мамисона

У курорта Мамисон появится объединенная зона охраны объектов культурного наследия. Об этом заявил премьер региона Борис Джанаев.

Правительство Северной Осетии приняло решение о включении исторических памятников на территории села Згил рядом со строящимся курортом «Мамисон» в объединенную зону охраны объектов культурного наследия.

«Утвердили объединенную зону охраны объектов культурного наследия в селении Згил. Такая корректировка позволит создать объекты туристического комплекса „Мамисон“ с учетом исторической значимости местности. Прошу внимательно следить за соблюдением всех норм»

– премьер региона Борис Джанаев

В этой связи он напомнил, что Северная Осетия – регион с богатой историей и уникальной культурой, которая формировалась на протяжении веков. Архитектурные памятники, этнографические элементы и исторические артефакты делают эту территорию уникальной.

Так, село Згил, находящееся неподалеку от строящегося курорта Мамисон, играет важную роль в сохранении этого наследия. Здесь можно найти как уникальные исторические памятники, так и объекты, которые являются основой для изучения истории и культуры Северной Осетии. Однако в связи со строительством новых объектов туристической инфраструктуры существует риск утраты этих ценностей.

В этой связи правительство Северной Осетии осознало необходимость активных действий для защиты культурного наследия. Включение исторических памятников села Згил в объединенную зону охраны.